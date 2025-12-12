Logo Regione Lombardia

LNews-MONTAGNA. 33 NUOVI OPERATORI TRA GUIDE ALPINE E MAESTRI DI ALPINISMO ABILITATI IN LOMBARDIA

(LNews – Milano, 12 dic) Trentatré nuovi professionisti abilitati tra Guide Alpine e Maestri di Alpinismo pronti a operare in Lombardia. Lo comunica il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Un ulteriore ‘tassello’ a sostegno delle strutture alpine, che contribuisce a consolidare la qualità, la sicurezza e la professionalità dei servizi offerti sulle montagne lombarde.

“In dettaglio si tratta di 10 aspiranti Guide Alpine di I livello, 16 aspiranti Guide Alpine di II livello e 7 Maestri di Alpinismo – precisa Picchi -.. È un risultato importante per la Lombardia, perché queste figure rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza, formazione e accompagnamento per chi vive la montagna in modo responsabile. Le nostre montagne sono un patrimonio prezioso, e poter contare su professionisti così preparati – provenienti da diverse province lombarde e anche da altre regioni – significa garantire qualità e tutela per residenti, turisti e appassionati”.

Tutti i candidati presentati hanno superato l’esame, confermando l’elevato livello della preparazione e dei percorsi formativi promossi dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna. Il percorso di abilitazione certifica competenze tecniche, capacità di gestione delle emergenze, preparazione didattica e conoscenze normative, fondamentali per chi opera in ambienti naturali complessi e variabili come quelli montani.

Gli esiti degli esami saranno formalmente comunicati dal Collegio Regionale delle Guide Alpine, con aggiornamento dell’albo professionale e successiva pubblicazione sul portale istituzionale. (LNews)

