Al via campagna ‘Crescere al Pini’ su cure ortopediche dei giovani

Raccontare le competenze, le persone e i percorsi dedicati alla salute muscolo-scheletrica di bambini e adolescenti. È l’obiettivo di ‘Crescere al Pini, dal primo passo all’età adulta’, la nuova campagna social dell’Asst Gaetano Pini-CTO che, per tutto il mese di settembre, permetterà a famiglie e cittadini di conoscere l’attività pediatrica dell’istituto. Primo step dell’iniziativa un video che presenta il modello del Pini, un ‘modus operandi’ basato su competenze specialistiche diverse che lavorano in modo integrato per rispondere ai bisogni del bambino durante le varie fasi della crescita.

Nello specifico, nell’ambito dell’iniziativa, per tutto il mese di settembre, sui canali social dell’Asst Gaetano Pini-CTO saranno pubblicati contenuti con le testimonianze di rappresentati della direzione strategica, interventi degli specialisti e due percorsi narrativi dedicati alla storia dell’istituto, senza tralasciare i numeri dell’attività pediatrica. I singoli approfondimenti saranno diffusi progressivamente, per accompagnare cittadini e famiglie nella conoscenza delle competenze e dei percorsi disponibili.

Campagna social ‘Crescere al Pini’: un approccio multidisciplinare

La campagna presenterà i principali ambiti clinici che concorrono alla cura dei pazienti più giovani. Tra queste ortopedia e traumatologia pediatrica, le patologie della colonna durante la crescita, la reumatologia pediatrica e l’oncologia ortopedica pediatrica. Ogni tema sarà affrontato attraverso il contributo diretto degli specialisti, con un linguaggio accessibile alle famiglie e scientificamente rigoroso.

“La forza del modello pediatrico del Pini risiede nell’elevata specializzazione e nella capacità di integrare professionalità diverse intorno ai bisogni del bambino – sottolinea il direttore sanitario, Giuliana Sabatino – dalla diagnosi al trattamento e al successivo follow-up, ogni scelta clinica tiene conto non soltanto della patologia, ma anche dell’età, dello sviluppo e del potenziale di crescita del giovane paziente, con particolare attenzione all’appropriatezza e alla sicurezza delle cure”.

Oltre la visita

Il modello operativo dell’istituto prevede che la presa in carico prosegua anche oltre la visita, il ricovero o l’intervento, attraverso controlli, riabilitazione, ascolto e raccordo con i pediatri e i servizi del territorio. “Prendersi cura di un bambino significa accompagnare anche la sua famiglia, offrendo informazioni comprensibili e punti di riferimento in ogni fase – spiega il direttore socio sanitario, Rossana Giove –’Crescere al Pini’ esprime proprio questo impegno: costruire percorsi accessibili e continuativi, nei quali competenza, accoglienza e attenzione alla persona procedano sempre insieme”.

Raccontare le diverse professionalità

“Con ‘questa campagna social – evidenzia il direttore generale dell’Asst Gaetano Pini-CTO, Paola Lattuada – vogliamo rendere questo patrimonio ancora più conosciuto e riconoscibile, raccontando in modo unitario le diverse professionalità che accompagnano il bambino durante la crescita. Ortopedia e traumatologia pediatrica, patologie della colonna, reumatologia e oncologia ortopedica non rappresentano realtà separate, ma competenze che concorrono alla costruzione di percorsi personalizzati e, quando necessario, multidisciplinari”.

Una visione aziendale

“Questa iniziativa – precisa Lattuada – non è quindi soltanto una campagna di comunicazione, ma l’espressione di una precisa visione aziendale: mettere il bambino e la sua famiglia al centro, valorizzare le nostre professionalità e continuare a investire nell’innovazione, nella qualità e nell’umanizzazione delle cure. ‘Crescere al Pini’ unisce la storia dell’Istituto al suo futuro e ribadisce la nostra volontà di essere un punto di riferimento autorevole, competente e vicino alle famiglie, dal primo passo all’età adulta”.

Un impegno iniziato nel 1874

Il legame tra il Gaetano Pini e la cura dei bambini affonda le proprie radici nella storia dell’istituto, nato a Milano nel 1874 come Pio Istituto dei Rachitici: una scuola-ospedale dedicata ai bambini più fragili, colpiti dal rachitismo e da gravi deformità scheletriche. In oltre 150 anni la medicina, la società e i bisogni dei pazienti più giovani sono profondamente cambiati. Alle prime cure si sono progressivamente affiancate competenze sempre più specialistiche nell’ortopedia e traumatologia pediatrica, nelle patologie della colonna, nella reumatologia e nell’oncologia ortopedica. È rimasto, però, lo stesso principio originario: mettere il bambino al centro della cura e accompagnare la sua famiglia durante tutto il percorso.

I numeri dell’attività pediatrica

Nel 2025 l’attività pediatrica aziendale dell’Asst Gaetano Pini-CTO ha registrato 13.869 prime visite e controlli, 1.301 ricoveri e 1.057 interventi su pazienti under 18. Nel triennio 2023-2025 sono state effettuate complessivamente oltre 41.000 prime visite e controlli pediatrici. A queste si aggiungono 9.745 visite di controllo successive al ricovero, un dato che testimonia la continuità della presa in carico e l’attenzione riservata al follow-up dei giovani pazienti.