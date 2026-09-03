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Eurovolley 2026, al via il conto alla rovescia per la fase finale

Il presidente Fontana e il sottosegretario Picchi hanno partecipato all'accensione del conto alla rovescia verso le finali di Eurovolley 2026

Fontana e Picchi: la Lombardia si conferma terra di sport e di eccellenza

“Con l’avvio ufficiale del conto alla rovescia verso il Campionato Europeo di Pallavolo Maschile 2026, celebriamo un nuovo grande appuntamento internazionale che conferma la Lombardia come terra di sport e di eccellenza. Dopo aver ospitato con successo le Olimpiadi invernali proprio quest’anno, la nostra regione si prepara ad accogliere le fasi finali di un evento che porterà a Milano atleti, delegazioni e tifosi da tutta Europa”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano all’accensione del countdown clock ufficiale che segna il conto alla rovescia verso Eurovolley 2026.

Il presidente Fontana interviene all'accensione del conto alla rovescia verso le finali di Eurovolley 2026“Abbiamo voluto sostenere concretamente questa manifestazione – ha proseguito Fontana – approvando in Giunta una delibera che stanzia 250.000 euro a favore della Federazione Italiana Pallavolo. Questo investimento strategico rafforza il ruolo della Lombardia come protagonista nello sport mondiale, promuovendo i valori dell’inclusione, della partecipazione e della crescita. Siamo certi che il Campionato Europeo di Pallavolo Maschile 2026 genererà ricadute positive per l’economia, il turismo e la comunità lombarda, confermando ancora una volta la nostra capacità di attrarre e valorizzare grandi eventi di rilievo internazionale”.

Il conto alla rovescia verso Eurovolley

Con l’accensione dell’orologio digitale, posizionato nel cuore della Galleria e caratterizzato dai colori ufficiali della manifestazione, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia verso la fase conclusiva di Eurovolley 2026. Milano sarà infatti sede delle semifinali e delle finali della competizione continentale, in programma il 25 e 26 settembre all’Unipol Forum di Assago. Insieme al presidente Fontana, ha partecipato all’evento anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Sottosegretario Picchi: ora tocca agli azzurri

Il sottosegretario Picchi interviene all'accensione del conto alla rovescia verso le finali di Eurovolley 2026“Con il conto alla rovescia dalla Galleria Vittorio Emanuele II – ha sottolineato il sottosegretario Picchi – inizia il tifo per gli Eurovolley 2026, con Milano, capoluogo della Lombardia, di nuovo protagonista dopo le Olimpiadi. L’attesa è alta: il 2025 ha regalato all’Italia due titoli mondiali e un oro giovanile. La stagione 2026, presentata ad aprile a Palazzo Lombardia, conferma inoltre la forza del settore con 4 squadre lombarde femminili e due maschili in serie A1”.

“Numeri e risultati – ha concluso Picchi – ribadiscono il ruolo della nostra regione come motore del volley italiano: 83.000 tesserati, che pesano circa il 25% di tutti i tesserati italiani. Ora tocca agli azzurri: siamo tutti con voi”.
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