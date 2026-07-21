Oltre 100 bambini gratis ai campus della Triennale Milano

Oltre 100 bambini tra i 7 e gli 11 anni, provenienti da otto municipi di Milano e da situazioni di fragilità socioeconomica, partecipano gratuitamente a laboratori di arte, design, architettura, gioco e lettura negli spazi di Triennale Milano. Sono i protagonisti di ‘Summer Escapes‘, il programma finanziato da Regione Lombardia che garantisce anche il trasporto in bus dai quartieri della città a Palazzo dell’Arte. Il campus è stato visitato dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, che ha incontrato i partecipanti e seguito da vicino lo svolgimento delle attività in Triennale. Avviata l’8 giugno, l’edizione 2026 proseguirà fino al 31 luglio.

Caruso: la cultura abbatte ostacoli reali grazie al finanziamento di Regione Lombardia

“Qui la cultura abbatte ostacoli reali. La gratuità dei campus e il trasporto dai municipi – ha affermato Caruso – permettono a oltre 100 bambini di vivere esperienze che altrimenti potrebbero restare fuori dalla loro portata. Entrano in contatto con l’arte e i libri, lavorano insieme e trascorrono parte dell’estate in un ambiente educativo e accogliente”.

“Il quartiere in cui si vive o la condizione economica della famiglia – ha aggiunto – non devono limitare la possibilità di entrare in un museo, aprire un libro o partecipare a un laboratorio. Questo progetto contrasta la povertà educativa con azioni precise e misurabili. È un esempio concreto di welfare culturale, capace di unire istituzioni, realtà sociali e territorio. Come sostengo da sempre, la cultura deve essere di tutti. Ringrazio Triennale per aver trasformato questo principio in un’esperienza concreta”.

“Quello che ho visto oggi – ha concluso l’assessore – dimostra che un’istituzione culturale può uscire dai propri confini e raggiungere i quartieri. Portare questi bambini in Triennale vuol dire farli sentire parte del patrimonio della città e della regione, offrendo loro nuovi strumenti per conoscere, immaginare e crescere”.

Il campus in Triennale sensibilizza i giovanissimi alla cultura

“Teniamo molto al progetto Summer Escapes – ha sottolineato la direttrice generale di Triennale Milano, Carla Morogallo – che anno dopo anno ci ha permesso di coinvolgere un pubblico di giovanissimi, avvicinandoli al mondo della cultura, della creatività e della progettazione. Grazie anche al contributo di Regione Lombardia, i campus permettono di generare una sensibilità verso la cultura anche in contesti sociali dove si registra una maggiore fragilità educativa. Sono iniziative come queste che ci consentono di svolgere appieno il nostro ruolo di istituzione con vocazione pubblica, rendendo la nostra offerta culturale ancora più inclusiva”.

Artisti multidisciplinari e opere esposte in Triennale

I bambini vengono coinvolti attraverso le otto reti municipali di ‘QuBì – La ricetta contro la povertà infantile‘. Il programma è realizzato con l’associazione ‘I Ludosofici‘ e la Biblioteca Parco Sempione. Ogni settimana un artista multidisciplinare accompagna i partecipanti in attività costruite a partire dalle opere e dalle esposizioni di Triennale, comprese quelle del Museo del Design Italiano e le mostre dedicate ad Andrea Branzi, Massimo e Lella Vignelli e Francesco Clemente.

Il libro è il principale strumento di scoperta dell’edizione 2026. Ogni lunedì i bambini scelgono alcuni volumi della Biblioteca Parco Sempione da utilizzare durante la settimana e il venerdì li restituiscono al termine del percorso. Il progetto prevede inoltre la creazione di un nuovo gioco cooperativo destinato ad arricchire la raccolta sviluppata negli anni da designer e artisti internazionali.