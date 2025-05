Festa finale per il progetto ‘Scuola attiva kids per la Lombardia 2025‘ che ha coinvolto 110.000 alunni provenienti da tutto il territorio. Fortemente voluto da Regione Lombardia, l’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e Anci Lombardia ed ha il supporto delle Federazioni sportive aderenti.

Tra le città maggiormente coinvolte, Milano con circa 1.300 bambini ospitati all’Arena civica, simbolo dello sport italiano che ha ospitato, tra l’altro, nel 1910, la prima partita della Nazionale italiana di calcio. Presente alla manifestazione conclusiva anche Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

Sport è strumento formativo e inclusivo

“La straordinaria partecipazione al progetto ‘Scuola attiva kids’ – ha detto Federica Picchi – dimostra quanto lo sport, sin dalla scuola primaria, possa essere un valido strumento formativo e inclusivo delle diverse forme di abilità. Coinvolgere migliaia di alunni in attività motorie strutturate significa investire nella salute, nella crescita equilibrata e nella socializzazione delle nuove generazioni”.

“Regione Lombardia – ha proseguito – crede profondamente nel valore della scuola come luogo di formazione integrale della persona e continuerà a sostenere progetti come questo, capaci di unire gioco, educazione e benessere in un’esperienza concreta e condivisa”.

Tutor sportivo scolastico

Nello specifico, il progetto ‘Scuola attiva kids per la Lombardia’ ha previsto la presenza del ‘Tutor sportivo scolastico‘, in affiancamento ai docenti per le attività motorie, a partire dalle prime classi, ampliando così in Lombardia il progetto nazionale ‘Scuola attiva kids’ che, in tutta Italia, porta i ‘Tutor sportivi scolastici’ nelle classi seconde e terze della scuola primaria.

Scuola attiva kids Lombardia 2025, il progetto

Complessivamente, in Lombardia, il progetto ha portato in 656 scuole e oltre 5.500 classi della primaria ben 328 ‘Tutor sportivi scolastici’, in rappresentanza di 28 Federazioni sportive aderenti, che hanno coinvolto in attività educative ed inclusive oltre 110.000 alunni in 383 diversi Comuni.

Quest’anno il programma ha interessato anche i bimbi più piccoli con ‘Scuola attiva infanzia‘ con 68 scuole dell’età pre-scolare, 175 sezioni e 3.500 alunni e la presenza di 36 Tutor formatori in affiancamento ai docenti.