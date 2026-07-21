Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNotizie-Foto. San Donato Milanese/MI, sopralluogo dell’assessore Lucente alla stazione: task force operativa per garantire sicurezza e decoro urbano

(LNotizie – San Donato Milanese/MI, 21 lug) L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha effettuato oggi un sopralluogo alla stazione ferroviaria di San Donato Milanese. Accompagnato da dirigenti e tecnici di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, Trenord, Fs Security, oltre a diversi amministratori locali tra cui il sindaco, Francesco Squeri, Lucente ha voluto verificare di persona la situazione dell’area della stazione, alle prese con diverse criticità di decoro urbano e con problemi legati alla sicurezza. Da un punto di vista infrastrutturale i lavori procedono regolarmente, con interventi che stanno rendendo la stazione più moderna ed efficiente. Al sopralluogo hanno partecipato anche, tra gli altri, dell’ad di Trenord, Andrea Severini, il responsabile area Lombardia Direzione operativa stazioni Rfi Giuseppe Brusamolin e il responsabile della Direzione operativa territoriale infrastrutture di Milano di Rfi Sergio Stassi.

Lucente: confronti periodici sul territorio per monitorare e intervenire – “La sicurezza per Regione Lombardia è una priorità in ogni ambito – ha dichiarato Lucente – in particolare nel settore dei trasporti, dove i pendolari hanno diritto di viaggiare in totale serenità. Garantire la sicurezza significa anche fornire un servizio migliore ed efficiente ai cittadini. Per questo l’obiettivo è dar vita a confronti periodici sul territorio, con tutti gli enti preposti, per monitorare in maniera costante la situazione e le criticità, intervenendo così tempestivamente per far fronte al degrado e alla delinquenza”.

“Per riuscire nel nostro obiettivo, è necessaria una ancora più stretta e fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: Regione Lombardia, Trenord, Rfi, Fs Security, amministratori locali e Forze dell’ordine. Con il coordinamento del Prefetto, che in tal senso ha già aperto in diverse realtà lombarde dei tavoli sulla sicurezza, potremo cercare di trovare soluzioni e strategie condivise per arginare anche a San Donato un fenomeno delinquenziale che provoca evidenti disagi alla popolazione”. (LNotizie)

red
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima