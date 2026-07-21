LNotizie-Foto. San Donato Milanese/MI, sopralluogo dell’assessore Lucente alla stazione: task force operativa per garantire sicurezza e decoro urbano

(LNotizie – San Donato Milanese/MI, 21 lug) L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha effettuato oggi un sopralluogo alla stazione ferroviaria di San Donato Milanese. Accompagnato da dirigenti e tecnici di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, Trenord, Fs Security, oltre a diversi amministratori locali tra cui il sindaco, Francesco Squeri, Lucente ha voluto verificare di persona la situazione dell’area della stazione, alle prese con diverse criticità di decoro urbano e con problemi legati alla sicurezza. Da un punto di vista infrastrutturale i lavori procedono regolarmente, con interventi che stanno rendendo la stazione più moderna ed efficiente. Al sopralluogo hanno partecipato anche, tra gli altri, dell’ad di Trenord, Andrea Severini, il responsabile area Lombardia Direzione operativa stazioni Rfi Giuseppe Brusamolin e il responsabile della Direzione operativa territoriale infrastrutture di Milano di Rfi Sergio Stassi.

Lucente: confronti periodici sul territorio per monitorare e intervenire – “La sicurezza per Regione Lombardia è una priorità in ogni ambito – ha dichiarato Lucente – in particolare nel settore dei trasporti, dove i pendolari hanno diritto di viaggiare in totale serenità. Garantire la sicurezza significa anche fornire un servizio migliore ed efficiente ai cittadini. Per questo l’obiettivo è dar vita a confronti periodici sul territorio, con tutti gli enti preposti, per monitorare in maniera costante la situazione e le criticità, intervenendo così tempestivamente per far fronte al degrado e alla delinquenza”.

“Per riuscire nel nostro obiettivo, è necessaria una ancora più stretta e fattiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: Regione Lombardia, Trenord, Rfi, Fs Security, amministratori locali e Forze dell’ordine. Con il coordinamento del Prefetto, che in tal senso ha già aperto in diverse realtà lombarde dei tavoli sulla sicurezza, potremo cercare di trovare soluzioni e strategie condivise per arginare anche a San Donato un fenomeno delinquenziale che provoca evidenti disagi alla popolazione”. (LNotizie)

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