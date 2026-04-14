Cinema, da Regione 20 milioni in tre anni per la filiera lombarda

Circa 20 milioni di euro in tre anni per sostenere il comparto cinematografico lombardo, con interventi su produzione, sviluppo, sale e promozione culturale. È l’impegno messo in campo da Regione Lombardia dal 2023 a oggi.

Il dato è emerso durante il convegno ‘Locale e globale, pubblico e privato: i fondi per le produzioni cinematografiche in Lombardia’, organizzato a Palazzo Reale, al quale è intervenuta l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

“Fin dall’inizio del mandato – ha spiegato Caruso – abbiamo scelto di investire in modo strutturale sul cinema, rafforzando il ruolo della Lombardia come territorio attrattivo e competitivo. Si tratta di un percorso costruito insieme agli operatori del settore, con l’obiettivo di rendere più solido l’intero sistema e di accompagnarne la crescita. Il cinema rappresenta un ambito strategico, capace di generare occupazione, innovazione e nuove opportunità per il territorio”.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è consolidare un ecosistema che metta in connessione pubblico e privato e valorizzi tutte le componenti del settore, dai professionisti alle imprese fino ai luoghi della fruizione culturale. Le sale cinematografiche rappresentano punti di riferimento per le comunità e svolgono un ruolo insostituibile di aggregazione. Continueremo a investire per sostenere la qualità dell’offerta e favorire la formazione di nuovi pubblici, soprattutto tra i più giovani”.

I BANDI PER IL CINEMA – Il fulcro dell’intervento regionale è rappresentato dal bando ‘Lombardia per il Cinema’, finanziato con risorse del Programma FESR 2021-2027. La prima edizione, nel 2023, ha messo a disposizione 3 milioni di euro, finanziando 19 progetti tra lungometraggi, opere seriali (incluse produzioni di animazione) e documentari.

Tra le opere sostenute figurano produzioni di rilievo nazionale e internazionale, presentate in contesti prestigiosi come la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Festival di Locarno e il Noir in Festival, e distribuite su reti televisive nazionali e piattaforme digitali come Rai, RaiPlay, Sky Arte e Prime Video, a conferma della capacità della Lombardia di attrarre progetti di qualità.

È stata inoltre avviata una seconda edizione del bando, con ulteriori 3 milioni di euro, attualmente in fase di istruttoria e con esiti previsti entro maggio.

È stato attivato anche un primo intervento regionale dedicato allo sviluppo delle opere audiovisive, con una dotazione di 300.000 euro e 16 progetti finanziati. Nel solo 2025 il settore cinema è stato sostenuto da Regione Lombardia con oltre 10 milioni di euro.

Parallelamente, Regione Lombardia ha rafforzato la governance del settore attraverso il rilancio della Lombardia Film Commission, con la nomina a presidente Mariagrazia Fanchi e, tramite bando pubblico, della direttrice Angela D’Arrigo, insieme a un incremento del contributo regionale per consolidare la struttura organizzativa.

Accanto alla produzione, Regione Lombardia ha investito anche sul sistema delle sale cinematografiche e dei teatri, con finanziamenti complessivi pari a 11 milioni di euro per interventi di adeguamento strutturale e innovazione tecnologica.

PROMOZIONE E NUOVI PUBBLICI – L’azione regionale si estende inoltre alla promozione della cultura cinematografica attraverso l’Avviso Unico Cultura, che finanzia festival e rassegne, e il programma ‘Next’, dedicato alla programmazione di qualità nelle sale lombarde, oltre al progetto ‘Schermi di classe’, rivolto alle nuove generazioni.