Solidarietà del presidente Fontana ai direttori di Libero e Il Tempo

Il governatore lombardo: libertà di stampa valore imprescindibile

“Massima solidarietà al direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, al direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso Cerno, a Osvaldo De Paolini, vice direttore del Giornale e direttore di ‘Moneta’, inserto economico di Giornale, Libero e Tempo e ai giornalisti delle loro redazioni per le gravi e inaccettabili minacce ricevute da presunti anarchici”.

Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Estendo la mia vicinanza e quella dell’intera Giunta regionale – prosegue – all’editore Gianpaolo Angelucci e al vicepresidente Andrea Pasini. Parliamo di giornalisti ed editori che ogni giorno contribuiscono con impegno e professionalità a garantire la pluralità di informazione nel nostro Paese”.

“La libertà di stampa è un valore imprescindibile – continua – e tentare di violarla è un atto di intimidazione che va condannato con fermezza. Regione Lombardia, così come le altre istituzioni che si sono espresse su questa riprovevole vicenda, da sempre è al fianco degli operatori  dell’informazione per agevolarne il lavoro e garantirne la massima libertà di espressione. Per noi il diritto di cronaca è e deve restare un diritto, anche se la si può pensare diversamente. Perché il pluralismo delle idee è una nostra ricchezza e va tutelata”.

