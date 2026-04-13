Regione Lombardia stanzia 2 milioni di euro per il restauro del complesso monumentale di Palazzo Accademia – Teatro Bibiena a Mantova. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

Il contributo di Regione cofinanzia una prima serie di interventi di recupero dall’importo complessivo di 4.018.916 euro, in sinergia con il Comune di Mantova che si fa carico dei restanti 2.018.916 euro.

Assessore Caruso: valorizziamo patrimonio culturale mantovano

“Interveniamo in aiuto del Comune – afferma l’assessore Caruso – che non riesce a sostenere i costi complessivi dell’operazione. Questo dimostra, una volta di più, come Regione Lombardia supporti i territori con finanziamenti concreti e azioni tangibili, in modo da valorizzare il patrimonio culturale mantovano e lombardo. Palazzo Accademia è un complesso monumentale di straordinaria rilevanza che merita un impegno corale e determinato”.

“Le risorse messe in campo – prosegue Caruso – segnalano la grande attenzione di Regione verso Mantova e il suo territorio: in particolare, i 2 milioni stanziati rientrano nell’intesa per la valorizzazione del sito Unesco che ho fortemente voluto per strutturare una collaborazione duratura e virtuosa con gli enti locali e tutti i soggetti coinvolti. Gli sforzi sono a tutti campo: Regione c’è e sostiene con convinzione la vitalità culturale del Mantovano”.

Gli obiettivi dell’operazione e gli interventi previsti

L’obiettivo è di ricostruire il polo culturale del Palazzo dell’Accademia, collocando nuove funzioni all’interno dell’edificio negli spazi attualmente in stato di degrado (ex locali Conservatorio di musica), migliorando la fruizione del teatro e di tutto il complesso monumentale, attraverso interventi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e di manutenzione conservativa, tra cui il restauro del foyer e della Sala Piermarini.

Nello specifico, dei 4.018.916 euro complessivi, 2.550.000 euro sono destinati al recupero e rifunzionalizzazione degli spazi dismessi di Palazzo dell’Accademia (ex locali Conservatorio di musica) e manutenzione conservativa della Sala Piermarini; 1.393.226 euro agli interventi di riqualificazione energetica, ottimizzazione della distribuzione termica e sostituzione delle poltroncine; 55.770 euro al restauro delle superfici pittoriche del foyer del teatro; 19.919 euro alla messa in sicurezza dell’apparato decorativo della Sala Piermarini in vista dei successivi interventi di manutenzione conservativa. Secondo il cronoprogramma, la conclusione dei lavori finanziati con i 4 milioni di euro è prevista per la fine del 2027.

Assessore Beduschi: Regione c’è e continua a investire sul territorio

Sul tema interviene anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, mantovano: “Questo intervento conferma in modo concreto l’attenzione della Giunta e del Consiglio regionale per Mantova e per un bene di valore straordinario come Palazzo Accademia-Teatro Bibiena. Parliamo di un patrimonio che non appartiene solo alla città, ma all’intera Lombardia. Le risorse stanziate oggi mettono fine anche a polemiche che, nelle scorse settimane, avevano evocato presunte dimenticanze: i fatti dimostrano esattamente il contrario. Regione c’è e continua a investire con serietà sulla valorizzazione dei nostri luoghi più identitari”.