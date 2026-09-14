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Milano Fashion Week, White evento centrale per sistema moda

white evento moda Milano

Assessore Massari interviene a presentazione manifestazione a Palazzo Reale

Si accendono i riflettori sull’edizione 2026 di White, vetrina internazionale di riferimento per il prêt-à-porter contemporaneo. Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma dal 24 al 27 settembre al Tortona Fashion District di Milano, ha partecipato l’assessore regionale con delega alla Moda Debora Massari, oltre agli organizzatori Massimiliano Bizzi, presidente di White e Brenda Bellei, ad di White.

Intercettare i cambiamenti

“White –  ha dichiarato l’assessore Massari – ha costruito negli anni una sua identità precisa, puntando sulla ricerca e sulla capacità di intercettare ciò che sta cambiando nella moda. Accanto ai marchi già affermati – ha aggiunto – servono spazi nei quali nuovi designer e realtà emergenti possano incontrare buyer e operatori internazionali e misurarsi con il mercato. Appuntamenti come White rafforzano il ruolo della Lombardia nel sistema moda, favorendo contatti, collaborazioni e nuove opportunità per le imprese e per i talenti”.

White evento centrale per la Moda a Milano compie 24 anni

White rientra tra gli eventi più rilevanti della Milano Fashion Week, in programma a Milano dal 22 al 28 settembre. La manifestazione, nata nel 2002, in oltre vent’anni ha sostenuto e lanciato designer di talento, affermandosi come piattaforma capace di anticipare le tendenze e valorizzare creatività, design e ricerca.

Le novità di questa edizione

Le principali novità dell’edizione 2026 di White segnano un’evoluzione significativa del salone, che cresce del 24% in termini di espositori e richiama oltre 300 top buyer internazionali. Il nuovo format amplia la superficie espositiva e introduce due nuove location nel Tortona Fashion District, T35 e T31, oltre a quattro inedite sezioni dedicate a nuovi mondi e tendenze, tra cui resortwear, beauty, lifestyle e design. Debutta inoltre un programma diffuso di eventi, musica, pop-up, workshop, panel e podcast pensato per animare il distretto oltre gli orari della fiera e trasformarlo in un luogo di incontro e networking per tutta la fashion community. Si rafforzano infine la dimensione internazionale, grazie all’ingresso di ambassador e consulenti esteri e all’accordo di filiera con SIMEST, e la collaborazione con Cosmoprof, con l’obiettivo di sviluppare nuove sinergie tra moda, beauty e lifestyle e portare White sui principali mercati internazionali.
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