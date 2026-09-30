Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Welfare

Tre nuove Case di Comunità a Trescore Balneario, Albino e Lovere

Un medico discute con un pazienze dell'efficacia dello screening al colon retto, l'iniziativa di Regione Lombardia mira ad aumentare la partecipazione agli esami volontari

Bertolaso: ora è fondamentale far conoscere tutte le opportunità

Tre luoghi diversi, un obiettivo comune: rendere più semplice per i cittadini trovare risposte ai propri bisogni di salute, anche quando è necessario il coinvolgimento coordinato di più professionisti. Sono state inaugurate le Case di Comunità di Trescore Balneario, Albino e Lovere (Bergamo) alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia  Guido Bertolaso, delle istituzioni locali e dei professionisti coinvolti nei servizi.

Le tre sedi rafforzano la rete territoriale di ASST Bergamo Est, che opera in un’area di 103 Comuni e circa 385.000 abitanti. Le Case di Comunità riuniscono servizi di accesso e orientamento, attività sanitarie e sociosanitarie, infermieri di famiglia e comunità, assistenza domiciliare e strumenti di raccordo tra i diversi servizi. L’assessore ha anche visitato il presidio ospedaliero di Piario.

Bertolaso

Bertolaso: obiettivo far conoscere queste strutture

“Queste Case di Comunità – ha dichiarato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso  – non sono semplicemente nuove strutture, ma presidi già pienamente operativi e al servizio dei cittadini . È importante che le persone conoscano sempre meglio tutte le opportunità che possono trovare al loro interno. Qui si può fare prevenzione, ricevere informazioni e orientamento, gestire molte patologie croniche e affrontare anche situazioni di disagio psicologico e giovanile”.

“Siamo ancora in una fase di rodaggio – ha aggiunto Bertolaso – e dobbiamo continuare a informare e far conoscere queste strutture, coinvolgendo sempre più i professionisti del territorio. L’obiettivo è che le Case di Comunità diventino vere e proprie cabine di regia della sanità territoriale, capaci di prendere in carico i bisogni dei cittadini e di offrire risposte sempre più vicine alle persone. La rete è destinata a crescere fino a coprire l’intero territorio lombardo, rafforzando la medicina di prossimità”.

Passaretta ASST Bergamo Est: rendiamo visibile lavoro che coinvolge tutti

“Una Casa di Comunità funziona – ha sottolineato Marco Passaretta, direttore generale di ASST Bergamo Est – quando il cittadino trova persone capaci di ascoltare il suo bisogno e di accompagnarlo verso la risposta giusta. Inauguriamo tre sedi, ma soprattutto rendiamo visibile un lavoro che coinvolge medici, infermieri, specialisti, assistenti sociali, operatori e amministrativi, insieme ai Comuni, agli Ambiti e alle realtà del territorio. La sfida è far dialogare questi interventi: seguire una persona a domicilio, sostenerla nella gestione di una malattia cronica, aiutarla a orientarsi e intervenire prima che una difficoltà diventi un’emergenza. È così che gli spazi diventano luoghi di cura”.

La Case di Comunità di Trescore Balneario

Inaugurazione Casa di Comunità Trescore

A Trescore Balneario, in via Ospedale 38, la Casa di Comunità è stata realizzata con 1,911 milioni di euro di risorse PNRR. Sono presenti il Punto unico di accesso, la Centrale operativa territoriale, gli infermieri di famiglia e comunità, le cure domiciliari, gli ambulatori infermieristici e specialistici, il punto prelievi, le vaccinazioni e il servizio di continuità assistenziale. Nel primo semestre 2026 il punto prelievi ha erogato 10.621 prestazioni e sono state effettuate 6.331 vaccinazioni.

La Casa di Comunità di Albino

Inaugurazione Casa di Comunità Albino Bertolaso

Ad Albino, in viale Gasparini 20, l’intervento finanziato dal PNRR per 3.143.856 euro ha previsto la demolizione e ricostruzione dell’immobile, con efficientamento energetico e adeguamento sismico.

La Casa di Comunità offre servizi di accesso e orientamento, assistenza infermieristica e domiciliare, Centrale operativa territoriale, attività specialistiche e continuità assistenziale. Nel primo semestre 2026 gli infermieri di famiglia e comunità hanno seguito 141 assistiti, effettuando 883 accessi e 1.359 prestazioni.

La Casa di Comunità di Lovere

A Lovere, in piazzale Bonomelli 8, già ristrutturati ed efficientati energeticamente il piano terra e il primo piano dell’edificio, grazie a 2,11 milioni di euro di risorse PNRR.

La sede comprende anche  il Punto unico di accesso, la Centrale operativa territoriale, le vaccinazioni, gli infermieri di famiglia e comunità, le cure domiciliari, gli ambulatori specialistici e il supporto psicologico. Nel primo semestre 2026 gli infermieri di famiglia e comunità hanno seguito 228 assistiti, con 2.339 accessi e 3.113 prestazioni.

Le tre strutture rappresentano un ulteriore tassello della rete territoriale di ASST Bergamo Est, con l’obiettivo di integrare servizi sanitari e sociosanitari e rendere sempre più semplice per cittadini e famiglie trovare risposte ai propri bisogni di salute.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima