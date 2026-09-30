Tre nuove Case di Comunità a Trescore Balneario, Albino e Lovere

Tre luoghi diversi, un obiettivo comune: rendere più semplice per i cittadini trovare risposte ai propri bisogni di salute, anche quando è necessario il coinvolgimento coordinato di più professionisti. Sono state inaugurate le Case di Comunità di Trescore Balneario, Albino e Lovere (Bergamo) alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, delle istituzioni locali e dei professionisti coinvolti nei servizi.

Le tre sedi rafforzano la rete territoriale di ASST Bergamo Est, che opera in un’area di 103 Comuni e circa 385.000 abitanti. Le Case di Comunità riuniscono servizi di accesso e orientamento, attività sanitarie e sociosanitarie, infermieri di famiglia e comunità, assistenza domiciliare e strumenti di raccordo tra i diversi servizi. L’assessore ha anche visitato il presidio ospedaliero di Piario.

Bertolaso: obiettivo far conoscere queste strutture

“Queste Case di Comunità – ha dichiarato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – non sono semplicemente nuove strutture, ma presidi già pienamente operativi e al servizio dei cittadini . È importante che le persone conoscano sempre meglio tutte le opportunità che possono trovare al loro interno. Qui si può fare prevenzione, ricevere informazioni e orientamento, gestire molte patologie croniche e affrontare anche situazioni di disagio psicologico e giovanile”.

“Siamo ancora in una fase di rodaggio – ha aggiunto Bertolaso – e dobbiamo continuare a informare e far conoscere queste strutture, coinvolgendo sempre più i professionisti del territorio. L’obiettivo è che le Case di Comunità diventino vere e proprie cabine di regia della sanità territoriale, capaci di prendere in carico i bisogni dei cittadini e di offrire risposte sempre più vicine alle persone. La rete è destinata a crescere fino a coprire l’intero territorio lombardo, rafforzando la medicina di prossimità”.

Passaretta ASST Bergamo Est: rendiamo visibile lavoro che coinvolge tutti

“Una Casa di Comunità funziona – ha sottolineato Marco Passaretta, direttore generale di ASST Bergamo Est – quando il cittadino trova persone capaci di ascoltare il suo bisogno e di accompagnarlo verso la risposta giusta. Inauguriamo tre sedi, ma soprattutto rendiamo visibile un lavoro che coinvolge medici, infermieri, specialisti, assistenti sociali, operatori e amministrativi, insieme ai Comuni, agli Ambiti e alle realtà del territorio. La sfida è far dialogare questi interventi: seguire una persona a domicilio, sostenerla nella gestione di una malattia cronica, aiutarla a orientarsi e intervenire prima che una difficoltà diventi un’emergenza. È così che gli spazi diventano luoghi di cura”.

La Case di Comunità di Trescore Balneario

A Trescore Balneario, in via Ospedale 38, la Casa di Comunità è stata realizzata con 1,911 milioni di euro di risorse PNRR. Sono presenti il Punto unico di accesso, la Centrale operativa territoriale, gli infermieri di famiglia e comunità, le cure domiciliari, gli ambulatori infermieristici e specialistici, il punto prelievi, le vaccinazioni e il servizio di continuità assistenziale. Nel primo semestre 2026 il punto prelievi ha erogato 10.621 prestazioni e sono state effettuate 6.331 vaccinazioni.

La Casa di Comunità di Albino

Ad Albino, in viale Gasparini 20, l’intervento finanziato dal PNRR per 3.143.856 euro ha previsto la demolizione e ricostruzione dell’immobile, con efficientamento energetico e adeguamento sismico.

La Casa di Comunità offre servizi di accesso e orientamento, assistenza infermieristica e domiciliare, Centrale operativa territoriale, attività specialistiche e continuità assistenziale. Nel primo semestre 2026 gli infermieri di famiglia e comunità hanno seguito 141 assistiti, effettuando 883 accessi e 1.359 prestazioni.

La Casa di Comunità di Lovere

A Lovere, in piazzale Bonomelli 8, già ristrutturati ed efficientati energeticamente il piano terra e il primo piano dell’edificio, grazie a 2,11 milioni di euro di risorse PNRR.

La sede comprende anche il Punto unico di accesso, la Centrale operativa territoriale, le vaccinazioni, gli infermieri di famiglia e comunità, le cure domiciliari, gli ambulatori specialistici e il supporto psicologico. Nel primo semestre 2026 gli infermieri di famiglia e comunità hanno seguito 228 assistiti, con 2.339 accessi e 3.113 prestazioni.

Le tre strutture rappresentano un ulteriore tassello della rete territoriale di ASST Bergamo Est, con l’obiettivo di integrare servizi sanitari e sociosanitari e rendere sempre più semplice per cittadini e famiglie trovare risposte ai propri bisogni di salute.