Regione Lombardia promuove la sicurezza stradale nei più giovani

Una giornata dedicata alla sicurezza stradale attraverso esperienze, simulazioni e dimostrazioni. Regione Lombardia anche nel 2026 ha organizzato l’evento ‘Salviamoci la vita’, l’iniziativa presentata dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, e dedicata alla sensibilizzazione soprattutto dei più giovani su questi delicati temi, con un approccio innovativo che unisce informazione, educazione, spettacoli e sperimentazione diretta.

In piazza Città di Lombardia oltre 500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di 8 istituti delle province di Milano, Pavia e Varese sono stati protagonisti di ‘Safety Road Experience’, un percorso esperienziale composto da stand interattivi e momenti di approfondimento per conoscere i principali fattori di rischio sulla strada e acquisire maggiore consapevolezza dei comportamenti corretti.

I partner e i partecipanti

L’evento, realizzato in collaborazione con Areu, Polizia di Stato, Polizia locale del Comune di Milano, Aci Milano, Inail e l’associazione ‘Salviamoci la faccia‘ e organizzato grazie al supporto di istituzioni, enti e partner impegnati (Bayer, Dott, SLF, Cellmets e K-Monza) nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, punta ad aumentare la percezione del rischio della cittadinanza.

Hanno partecipato all’iniziativa e sono intervenuti anche il vicequestore aggiunto della Polizia stradale per la Lombardia Silvia Zywicki, il direttore generale di Inail Marcello Fiori, il dirigente medico di Areu Gianluca Marconi, l’operatore di Polizia locale Lorenzo Galli, il dirigente di Aci Milano Giuseppe De Masi, i fondatori dell’associazione e medici chirurghi maxillo-facciali dell’ospedale Niguarda di Milano Giorgio Novelli e Gabriele Canzi e il pilota Superbike Alberto Surra.

La Russa: importante investire nella cultura della sicurezza

“La sicurezza stradale – ha detto l’assessore Romano La Russa – si costruisce anche attraverso la consapevolezza e la responsabilità dei comportamenti, soprattutto tra i più giovani. Con ‘Salviamoci la vita’ abbiamo scelto di portare ragazze e ragazzi al centro di un’esperienza concreta perché conoscere i rischi e comprenderne le conseguenze è il primo passo per prevenirli”.

“Il coinvolgimento di oltre 500 studenti – ha proseguito La Russa – dimostra quanto sia importante investire nella cultura della sicurezza e nella formazione delle nuove generazioni”.

Le scuole coinvolte

All’iniziativa hanno partecipato oltre 500 studenti di 8 scuole della Lombardia, di tre diverse province:

– Milano: IIS G. Cardano di Milano, Istituto Leone XIII Liceo Scientifico Sportivo di Milano, IIS Albe & Lica Steiner di Milano, Istituto tecnico e liceo Enrico Mattei di San Donato Milanese, ITET Maggiolini di Parabiago;

– Pavia: Istituto Faravelli di Pavia;

– Varese: IIS L. Geymonat di Tradate e IPSSCT Pietro Verri di Busto Arsizio.

Gli studenti hanno interagito con esperti di ‘Sara Safe Factor‘ e il coinvolgimento del pilota Andrea Montermini e del ciclista Emiliano Cantagallo e hanno assistito allo spettacolo teatrale ‘Raccolti per strada’, realizzato dalla Compagnia Teatro Prova di Bergamo, sulle conseguenze che i comportamenti imprudenti alla guida possono avere sulla propria vita e su quella degli altri.

Areu: rendiamo cittadini più consapevoli

“Fin dalla sua nascita – ha detto il medico di Areu Gianluca Marconi – abbiamo lavorato per sviluppare in Lombardia un Servizio di Emergenza Urgenza sempre più efficiente e integrato e innovativo. Ora l’attenzione è rivolta alle fasi che precedono l’arrivo del soccorso organizzato. In questa prospettiva si inserisce la partecipazione di Areu a ‘Salviamoci la vita’, un’iniziativa di sicurezza stradale rivolta soprattutto ai giovani e alle scuole, con l’obiettivo di contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli e responsabili”.

Polizia stradale: l’importanza della prevenzione per conoscere i rischi

“Crediamo fermamente nell’importanza della prevenzione, partendo dai più giovani – ha continuato il vicequestore aggiunto della Polizia stradale per la Lombardia Silvia Zywicki – perciò ringraziamo Regione Lombardia per averci coinvolti. I ragazzi, attraverso uno stand istituzionale dedicato alla promozione della cultura della sicurezza stradale, hanno potuto conoscere i rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza e sull’importanza di tenere comportamenti corretti su strada”.

Inail: sicurezza stradale dipende dalle nostre scelte quotidiane

“Ogni incidente evitato – ha aggiunto il dg Inail Marcello Fiori – è una vita salvata. Questo evento è un invito a comprendere che la sicurezza stradale non dipende dal caso, ma dalle nostre scelte quotidiane. Come Inail crediamo che informazione, formazione ed esperienza diretta siano strumenti fondamentali per trasformare la consapevolezza in comportamenti responsabili e contribuire a ridurre il drammatico tributo di vittime e feriti sulle nostre strade”.

Aci Milano: opportunità di confrontarsi con ‘Sara Safe Factor’

“L’Automobile Club Milano – ha concluso il dirigente di Aci Milano Giuseppe De Masi – partecipa con grande entusiasmo a questa importante iniziativa promossa da Regione Lombardia. Gli studenti e gli insegnanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con gli esperti del collaudato format ‘Sara Safe Factor’, che Aci porta da anni nelle scuole di tutta Italia per sperimentare un simulatore dedicato agli attraversamenti in sicurezza”.