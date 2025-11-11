Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Infrastrutture e Opere Pubbliche

Ciclovia Vento, fondi per tratto San Rocco al Porto – Stagno Lombardo

Ciclovia Vento

Assessore Terzi: prosegue l'impegno a favore del territorio

Regione Lombardia mette a disposizione ulteriori 602.343 euro per realizzare il tratto della Ciclovia Vento da San Rocco al Porto (LO) a Stagno Lombardo (CR). Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) di concerto con gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile), Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda).

Il finanziamento, necessario per fronteggiare un aumento dei costi, consentirà di completare i 61 chilometri della tratta entro la fine del 2026 e si aggiunge ai 12,8 milioni di euro già stanziati dalla Regione. Complessivamente l’impegno economico regionale sale a 13,4 milioni.

Assessore Terzi: infrastruttura strategica

“La Ciclovia Vento – sottolinea l’assessore Terzi – è un’infrastruttura strategica per la Lombardia nel suo complesso. Regione crede convintamente in quest’opera e interviene con un ulteriore sforzo economico finalizzato a sbloccare la situazione e portare a termine i lavori. Siamo e saremo accanto al territorio per garantire la buona riuscita di un progetto rilevante, in grado di rappresentare un volano per l’attrattività dei luoghi e per l’economia locale”.

Assessore Lucente: promozione della mobilità sostenibile

“La Ciclovia Vento – evidenzia l’assessore Lucente – è un esempio concreto di come Regione lavori per promuovere la mobilità sostenibile in tutte le sue forme, assicurando risorse fondamentali per realizzare opere importanti e durature, capaci di rappresentare un valore aggiunto e una nuova opportunità per il territorio”.

Assessore Comazzi: sinergia con Aipo

“Attraverso la sinergia con Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) – afferma l’assessore Comazzi – stiamo lavorando per dotare il territorio di un’opera fondamentale sotto diversi punti di vista. Eventi imprevisti, dovuti a prolungati periodi di pioggia, hanno generato un rallentamento dell’iter che ora però troverà nuovo impulso grazie al finanziamento regionale”.

Assessore Massari: cicloturismo volàno per territorio

“Il cicloturismo – dichiara l’assessore Massari – è una grande occasione di sviluppo per i territori e la Ciclovia Vento potrà rappresentare una vetrina a livello nazionale e internazionale per l’area che costeggia il fiume Po. Anche attraverso opere come questa lavoriamo per la valorizzazione di luoghi straordinari e dalle notevoli potenzialità, che meritano di essere riscoperti e apprezzati”.

Il progetto interregionale

La Ciclovia Vento interessa il territorio di Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto percorrendo principalmente gli argini del fiume Po. La lunghezza complessiva è di circa 730 chilometri, metà dei quali in Lombardia. L’itinerario lombardo è infatti di 315 chilometri e attraversa le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, dove si collega direttamente alla Ciclovia Sole. Nella Ciclovia Vento è inclusa una diramazione di 33 chilometri lungo il Naviglio Pavese per raggiungere la Darsena di Milano.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima