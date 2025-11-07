Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Cinema, al via bando di Regione Lombardia da 3 milioni di euro

Presentato il bando ‘Lombardia per il cinema’ per sostenere le produzioni audiovisive in Regione: in foto una rappresentazione durante le riprese

Caruso: sosteniamo la realizzazione di opere audiovisive che generano ritorno

Regione Lombardia rinnova il proprio impegno a favore del cinema e dell’audiovisivo con la pubblicazione della seconda edizione del bando ‘Lombardia per il Cinema’, destinato alle imprese di produzione, con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro.

“Il bando – spiega l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – sostiene la realizzazione di opere audiovisive e cinematografiche capaci di generare ricadute economiche, professionali e culturali sul territorio lombardo. Sosteniamo micro, piccole e medie imprese attive da almeno due anni nel settore e finanziamo opere di valenza culturale prodotte in Lombardia e destinate alla distribuzione nazionale e internazionale. Vogliamo rafforzare la competitività del comparto attirando nuovi investimenti, generando occupazione qualificata e promuovendo l’immagine culturale, paesaggistica e creativa della Lombardia”.

Il contributo regionale è concesso a fondo perduto, fino al 50% delle spese di produzione sostenute sul territorio. Il bando prevede due linee di intervento: 2,4 milioni di euro destinati a lungometraggi e serie (fiction o animazione); 600 mila euro destinati a documentari, singoli o seriali. Le domande possono essere presentate sulla piattaforma ‘Bandi e Servizi’ dalle ore 10 dell’11 novembre 2025 alle ore 16 del 22 gennaio 2026.

Nella prima edizione ‘Lombardia per il Cinema’ ha sostenuto 19 progetti: 10 tra lungometraggi e serie e 9 documentari, alcuni dei quali presentati alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. “L’industria del cinema – ha concluso Caruso – nel 2025 è stata sostenuta da Regione con quasi 10 milioni di euro. La Lombardia conta oltre 1.700 imprese nel comparto audiovisivo, pari a circa il 18,6% del totale nazionale, per un totale di oltre 16.000 addetti. Sono numeri che descrivono un sistema solido, radicato e partecipato, su cui abbiamo scelto di continuare a investire con misure concrete e mirate”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima