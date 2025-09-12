Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

‘Protezione civile e tecnologie’, un convegno per gestione emergenze

A Palazzo Lombardia il convegno ‘Protezione civile e tecnologie’ per confrontarsi sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel campo delle emergenze: in foto il ledwall della giornata

La Russa: con intelligenza artificiale abbiamo strumenti sempre più efficaci

Confrontarsi su come tecnologie innovative e intelligenza artificiale possono essere integrate nella gestione delle emergenze, promuovendo un modello di Protezione civile predittiva e interconnessa. Attorno a questi temi, a Palazzo Lombardia, si è tenuto il convegno ‘Protezione civile e tecnologie’, con la partecipazione dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

Convegno ‘Protezione civile e tecnologie’, gli interventi di Fontana e Musumeci

Hanno aperto i lavori i videomessaggi del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ringraziato i volontari e posto l’attenzione sulla richiesta, in chiave autonomista, di più competenze sulla Protezione civile, e del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, ha portato i saluti istituzionali dell’Aula.

Innovare non significa sostituire le persone con le macchine

A Palazzo Lombardia il convegno ‘Protezione civile e tecnologie’ per confrontarsi sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel campo delle emergenze: in foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa“Le tecnologie avanzate e l’intelligenza artificiale – ha dichiarato l’assessore La Russa – rappresentano sempre di più uno strumento efficace per la Protezione civile, offrendo modalità innovative di risposta e condivisione delle informazioni tra istituzioni, volontari, enti locali e cittadini. Innovare non significa sostituire le persone con le macchine, ma dare agli operatori strumenti migliori per proteggere vite umane”.

“È in questa direzione – ha concluso La Russa – che lavora Regione Lombardia, convinti che la sinergia tra competenze, tecnologie e capacità organizzativa sia la chiave per affrontare le sfide che ci attendono“.

Gli obiettivi del convegno a Palazzo Lombardia

Il convegno, organizzato in collaborazione con Net.Pro, mira a fare sistema e valorizzare le competenze, portando possibili soluzioni innovative per una risposta multidisciplinare alla gestione delle emergenze, una delle maggiori sfide della Protezione civile, e dei grandi eventi, come le prossime Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Particolare rilevanza è stata dedicata al tema dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, strumenti sempre più efficaci per aumentare la prontezza operativa e ridurre l’impatto degli eventi critici.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima