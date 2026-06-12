Inaugurato a Cerro Maggiore (Milano) il Comando di Polizia locale

Inaugurato il Comando di Polizia locale di Cerro Maggiore (Milano), recentemente ristrutturato e ampliato. Alla cerimonia è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che ha visitato gli spazi oggetto degli interventi e ha sottolineato l’impegno di Regione Lombardia per promuovere e incentivare la sicurezza urbana. La sede di Cerro Maggiore, infatti, ha usufruito nel 2025 e 2026 dei contributi previsti dal bando regionale ‘Dotazioni tecnico strumentali, installazione impianti, veicoli di Polizia’, per un totale di oltre 26.000 euro.

Comando di Polizia locale di Cerro Maggiore presidio a favore della sicurezza

“L’inaugurazione del Comando di Polizia locale ristrutturato e ampliato – sottolinea l’assessore La Russa – rappresenta un importante presidio a favore della sicurezza e della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Regione Lombardia continua a sostenere concretamente gli enti locali attraverso bandi e risorse dedicate, con l’obiettivo di mettere gli operatori nelle migliori condizioni per svolgere il proprio lavoro”.

“Strutture moderne, dotazioni adeguate e tecnologie aggiornate – conclude La Russa – sono elementi fondamentali per garantire una tutela efficace del territorio e una risposta sempre più tempestiva alle esigenze dei cittadini”.