Sono 37 le realtà culturali lombarde, distribuite in nove provincie, che potranno beneficiare del bando regionale dedicato a bande musicali, cori, fanfare e gruppi folk. Grazie a un rifinanziamento di oltre 400.000 euro disposto dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, Regione Lombardia amplia il sostegno alle associazioni che promuovono la musica popolare e custodiscono le tradizioni dei territori.

La provincia con il maggior numero di soggetti finanziati è Brescia, con 10 beneficiari, seguita da Varese con 7 e Como con 6. Milano e Lecco contano 4 realtà finanziate ciascuna. Bergamo 2, così come Monza e Brianza, mentre Lodi e Sondrio registrano un beneficiario ciascuna. Dal punto di vista delle risorse assegnate, la provincia di Brescia ha ottenuto un contributo di 126.844 euro, Varese 98.819 euro, Como 47.721 euro, Milano 46.675 euro e Lecco 38.401 euro. A Monza e Brianza sono destinati 25.523 euro, a Bergamo 16.283 euro, a Sondrio 5.293 euro e a Lodi 4.760 euro. La graduatoria completa è consultabile a questo link.

In provincia di Brescia 10 beneficiari

Nello specifico, in provincia di Brescia sono finanziate la Banda Ospitaletto di Ospitaletto, la Banda Musicale di Demo di Berzo Demo, l’associazione Si Può Fare APS di Offlaga, il Corpo Musicale Comunale “Giovan Battista Occhi” di Vezza d’Oglio, One Soul Project APS di Brescia, l’Associazione Fanfara dei Bersaglieri di Orzinuovi, il Coro La Faita di Gavardo, l’Associazione Brescia Filharmonia di Darfo Boario Terme, il Corpo Musicale A. Raineri di Rodengo Saiano e la Civica Scuola e Banda Musicale Benedetto Vinaccesi di Offlaga.

Bande musicali, cori e fanfare del varesotto

In provincia di Varese ricevono il contributo il Coro Polifonico Harmonia di Vergiate, la Filarmonica Cooperativa Musicale di Cardano al Campo, la Banda MAM dei Ragazzi di Morazzone, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Lonate Pozzolo, la Filarmonica Indunese di Induno Olona, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Uboldo e l’Associazione Culturale Valcuvia di Azzio.

Nel comasco 6 destinatari del contributo

In provincia di Como sono finanziati il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cabiate, il Corpo Musicale Santa Cecilia di Lurate Caccivio, l’Associazione Coro Pieve d’Isola di Tremezzina, la Filarmonica di Valsolda, l’Associazione Gruppo Musicale Banda Larga Mozzate e Ghiricoro APS di Lurate Caccivio.

Per le provincie di Milano e Lecco 3 beneficiari ciascuna

In provincia di Milano ricevono il contributo il Corpo Musicale Santa Cecilia di Robecco sul Naviglio, l’Associazione Musicale Vox Aurae di Arese, CrescerCantando di Cornaredo e il Corpo Musicale Santa Cecilia 1900 di Paderno Dugnano.

In provincia di Lecco sono sostenuti l’Associazione Nazionale Bersaglieri ‘Aminto Caretto’ di Lecco, il Corpo Musicale di Villatico-Colico, Sol Quair di Lecco e il Corpo Musicale Bruno Colombo di Pasturo.

Completano il quadro Bergamo, Monza e Brianza, Lodi e Sondrio

In provincia di Bergamo sono finanziati il Corpo Bandistico di Gorlago e il Corpo Musicale di Costa Volpino.

In provincia di Monza e Brianza ricevono il contributo il Corpo Musicale Santa Cecilia di Lazzate e Sarabanda Cederna APS di Monza.

Completano il quadro il Corpo Bandistico San Pietro di Lodi Vecchio, in provincia di Lodi, e la Banda Don Primo di Mese, in provincia di Sondrio.