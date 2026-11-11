“La tragedia di Seveso ha cambiato il modo di affrontare la sicurezza industriale in tutta Europa, dimostrando che la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente deve essere una priorità irrinunciabile. Ma dobbiamo essere altrettanto consapevoli che sostenibilità ambientale e sviluppo industriale devono procedere di pari passo. L’Europa deve essere rigorosa nel richiedere il rispetto delle regole, ma altrettanto rigorosa nel sostenere le nostre imprese nella transizione. Non possiamo permetterci che le aziende europee perdano competitività rispetto al resto del mondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Bruxelles, all’iniziativa dedicata al 50° anniversario del disastro di Seveso, avvenuto il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA di Meda.

Da disastro Seveso una lezione per tutta l’Europa su sicurezza industriale

La tragedia del disastro di Seveso rappresentò uno spartiacque nella storia della sicurezza industriale europea. Dall’esperienza di Seveso nacque, infatti, la prima direttiva comunitaria del 1982 sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, successivamente aggiornata fino all’attuale Seveso III. Un cambiamento radicale, che ha portato l’Europa da una logica di intervento successivo alle emergenze a un sistema fondato sulla prevenzione dei rischi, sui controlli, sulla pianificazione e sulla tutela delle comunità. Regione Lombardia, che all’epoca guidò la gestione delle conseguenze dell’emergenza senza una struttura commissariale governativa, accompagnò il percorso di recupero e rinascita del territorio. Un’esperienza che ha prodotto un patrimonio di conoscenze ambientali, sanitarie e scientifiche diventato un riferimento anche oltre i confini nazionali.

Sostenibilità e competitività, nessuna deve prevalere sull’altra

“La lezione di Seveso – ha sottolineato Fontana – ci insegna quanto sia fondamentale prevenire i rischi e proteggere le persone. Ma questa tutela deve accompagnarsi a politiche capaci di sostenere concretamente il nostro sistema produttivo. Sono due obiettivi ugualmente importanti, che devono essere perseguiti con lo stesso impegno. Se uno viene sviluppato a discapito dell’altro, il rischio è mettere in difficoltà i nostri territori, le imprese e le comunità che vi lavorano e vivono”.

Le Regioni protagoniste delle scelte europee

Il presidente ha quindi richiamato la necessità di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni territoriali nelle decisioni dell’Unione europea. “Le Regioni – ha proseguito – devono essere protagoniste delle scelte che riguardano i loro territori. Sono le istituzioni che conoscono le realtà produttive, le specificità locali e le conseguenze concrete che determinate decisioni possono generare. Per questo devono essere coinvolte fin dall’inizio nella definizione delle politiche europee e non limitarsi a subirne gli effetti”.

No alla centralizzazione della Commissione europea

“Purtroppo – ha aggiunto Fontana – la Commissione europea sta andando nella direzione opposta, verso una crescente centralizzazione delle decisioni che contrasta con il principio di sussidiarietà. È una scelta profondamente sbagliata per un’Europa che ha proprio nelle sue diversità ambientali, culturali e imprenditoriali una delle sue più grandi ricchezze”.

“Seveso ha insegnato all’Europa a cambiare le proprie regole per proteggere meglio i cittadini. Quella stessa Europa – ha concluso il presidente – deve dimostrare di saper ascoltare chi conosce e governa i territori. Servono regole rigorose, sostegno alle imprese e un ruolo effettivo delle Regioni nelle decisioni. È su questo equilibrio che dobbiamo costruire il futuro dell’Europa“.