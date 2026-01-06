Logo Regione Lombardia

Crans-Montana, Fontana ringrazia premier Meloni per visita a Niguarda

La premier Giorgia Meloni è stata rigraziata dal presidente lombardo Attilio Fontana per la visita al Niguarda dove sono curate le vittime di Crans-Montana

Governatore: la sua presenza è molto importante

“Ringrazio Giorgia Meloni per un gesto davvero molto, molto importante. Importante per i giovani ricoverati e per i loro familiari, ma importante anche per tutta la comunità di Niguarda che da giorni, incessantemente e con assoluta professionalità, è impegnata in questa triste vicenda”. Lo afferma il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’ospedale Niguarda di Milano dove sono ricoverati i feriti di Crans-Montana.

Crans-Montana, visita Meloni a Niguarda simbolo di sforzi italiani

“Il sostegno di Giorgia Meloni – conclude Fontana – è la rappresentazione più alta di come l’Italia intera abbia compreso gli sforzi e l’impegno messi in campo prontamente da Niguarda, da Regione Lombardia, da Areu e da tutti coloro che, a vario titolo, sono stati chiamati in causa per affrontare l’emergenza”.

@foto Ansa

