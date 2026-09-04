Buone notizie sul fronte della crisi idrica in Lombardia con una situazione in miglioramento. Prosegue il trend positivo dello stato delle riserve idriche in Lombardia. È quanto comunica Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia.
Crisi idrica, miglioramento in Lombardia
“Gli ultimi dati dell’Arpa – spiega Sertori – certificano un miglioramento dello stato delle nostre riserve d’acqua, che portano la Lombardia ad avere un deficit di riserve idriche superficiali, rispetto alla media del periodo di riferimento, del -21%”.
Sertori: diminusice il deficit
“È un deficit più contenuto rispetto agli scorsi mesi – sottolinea – con una severità idrica bassa e con alcuni bacini (Adda, Serio e Oglio) che arrivano quasi alla normalità”.
Buone notizie anche per bacino del Ticino
“Anche il bacino del Ticino, che nelle scorse settimane risultava maggiormente in sofferenza, è ora sotto la soglia di deficit del 30%”, conclude Sertori.