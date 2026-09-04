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Lombardia Notizie / Enti locali, montagna e risorse

Crisi idrica in Lombardia con deficit che scende al -21%

Miglioramento in Lombardia sul fronte della situazione idrica, nella foto il fiume Oglio a Darfo Boario (foto Shutterstock / Roaming Pictures)

Sertori: prosegue miglioramento, ma non siamo ancora alla normalità

Buone notizie sul fronte della crisi idrica in Lombardia con una situazione in miglioramento. Prosegue il trend positivo dello stato delle riserve idriche in Lombardia. È quanto comunica Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia.

Crisi idrica, miglioramento in Lombardia

L'assessore Massimo Sertori evidenzia il miglioramento dei dati sulla crisi idrica in Lombardia“Gli ultimi dati dell’Arpa – spiega Sertori – certificano un miglioramento dello stato delle nostre riserve d’acqua, che portano la Lombardia ad avere un deficit di riserve idriche superficiali, rispetto alla media del periodo di riferimento, del -21%”.

Sertori: diminusice il deficit

“È un deficit più contenuto rispetto agli scorsi mesi – sottolinea – con una severità idrica bassa e con alcuni bacini (Adda, Serio e Oglio) che arrivano quasi alla normalità”.

Buone notizie anche per bacino del Ticino

“Anche il bacino del Ticino, che nelle scorse settimane risultava maggiormente in sofferenza, è ora sotto la soglia di deficit del 30%”, conclude Sertori.

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