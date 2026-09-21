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Caccia. Approvati criteri per finanziare conservazione dei roccoli

Caccia, approvati criteri per finanziare la conservazione dei roccoli

Beduschi: patrimonio storico, culturale e paesaggistico da tutelare

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, i criteri per finanziare la conservazione dei roccoli. Per questi ‘elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo’ è previsto lo stanziamento di un contributo di 60.000 euro per il 2026. Il provvedimento sarà pubblicato sul portale Bandi e Servizi, disponibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

“I roccoli – dichiara l’assessore Beduschi – rappresentano un patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Lombardia, che riteniamo doveroso tutelare e valorizzare. Essi sono parte integrante dell’identità di molti territori e testimoniano una tradizione secolare che merita attenzione e salvaguardia. Sappiamo con certezza che il tema della conservazione dei roccoli, di cui sono stati approvati ora i criteri, è particolarmente sentito dal mondo venatorio lombardo. Regione Lombardia vuole perseguire ogni strada percorribile, nel pieno rispetto delle leggi e delle indicazioni tecnico-scientifiche, per dare una prospettiva concreta al futuro dei roccoli e delle tradizioni che essi rappresentano”.

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