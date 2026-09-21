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LNotizie-Ciclabile Crema-Lodi, assessore Lucente: 1,55 milioni di euro per realizzare il primo tratto nel versante Cremasco

(LNotizie – Milano, 21 set) Regione Lombardia finanzia con 1,55 milioni di euro la realizzazione di un nuovo tratto della pista ciclabile tra Crema e Lodi lungo la Strada provinciale 235, sul versante Cremasco. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Il finanziamento permette di collegare il comune di Bagnolo Cremasco (località Morti delle Tre Bocche) e il territorio comunale di Crema (in prossimità dell’abitato della frazione di Ombriano) grazie a uno schema di accordo tra Regione Lombardia e il Comune di Crema. A curare la progettazione e la realizzazione dell’opera sarà il Comune di Crema. Secondo i programmi, la consegna dell’opera è prevista entro fine 2027.

Lucente: altro passo in avanti per una mobilità sostenibile fra Crema e Lodi – “Con questo intervento – ha spiegato l’assessore regionale Franco Lucente – compiamo un ulteriore passo in avanti per rendere la mobilità sostenibile fra i comuni di Crema e Lodi sempre più sicura. Il nuovo tratto consente di iniziare i lavori nel tratto cremasco, dopo aver già completato gli interventi in provincia di Lodi, mettendo le basi per un collegamento finale che metterà al centro la bicicletta negli spostamenti quotidiani, ma anche per una fruizione turistica e ambientale del territorio. Con 1,55 milioni di euro Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel sostenere infrastrutture capaci di collegare territori e offrire ai cittadini alternative concrete e sostenibili all’utilizzo dell’auto”. (LNotizie)

as2/sib

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