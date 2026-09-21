Minori in comunità, ulteriori 2,6 milioni per 322 piccoli Comuni

Via libera dalla Giunta regionale, su iniziativa dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, alla delibera che stanzia una quota straordinaria e aggiuntiva a quella ordinaria del Fondo Sociale Regionale pari a 2,614 milioni di euro, destinato ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per le spese di inserimento dei minori allontanati dal nucleo familiare a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria in strutture residenziali, quali comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia.

Minori in comunità, ascoltati i Comuni

“Sin dal mio insediamento – ha dichiarato l’assessore Lucchini – raccogliendo le istanze degli amministratori locali, ho posto la questione dei crescenti costi sociali legati all’accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie all’attenzione di tutti i livelli istituzionali. La nostra Regione considera fondamentale la programmazione locale dei servizi e degli interventi sociali e, per questo, ha voluto dare continuità a questo contributo, molto atteso dagli amministratori locali. Grazie alle risorse aggiuntive, reperite in sede di assestamento di bilancio, potremo destinare, anche quest’anno, 2,6 milioni di euro per aiutare i piccoli Comuni sui quali ricadono i costi sociali e finanziari per l’inserimento di minori in comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia”.

“Si tratta – ha spiegato Lucchini – di un intervento che andrà così a favorire sia la tutela dei minori allontanati dalla famiglia e inseriti nelle comunità educative, sia le amministrazioni locali, 322 in totale i comuni sostenuti da questo intervento. La tutela dei minori richiede responsabilità e collaborazione tra tutti i livelli istituzionali – ha aggiunto Lucchini –. Regione Lombardia conferma il proprio ruolo di supporto ai Comuni e agli Ambiti territoriali, intervenendo laddove l’impatto della spesa sociale rischia di essere maggiormente significativo. La quota straordinaria si inserisce in un percorso di attenzione che parte dall’analisi puntuale dei bisogni e dei costi sostenuti dai territori”.

La misura calcolata sui costi del 2025

La quota sarà ripartita in proporzione ai costi sostenuti nel 2025 dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dovrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura delle spese sostenute nell’anno 2025 per l’accoglienza in comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia. La misura nasce dalla rilevazione effettuata da Regione Lombardia sui costi sostenuti nel 2025 dai piccoli Comuni per l’accoglienza in comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia. Complessivamente sono 322 i Comuni che hanno rendicontato spese, per un importo complessivo di 14,14 milioni di euro, con una spesa media di circa 43.900 euro per Comune.

Il trasferimento delle risorse avverrà attraverso le Ats e gli Ambiti territoriali. Regione Lombardia trasferirà alle Ats, in un’unica tranche, 2,6 milioni di euro, mentre ulteriori 14.514,22 euro risultano già nella disponibilità delle Ats. Gli Ambiti territoriali provvederanno quindi all’erogazione delle somme ai Comuni entro i termini previsti dal provvedimento.

I Comuni beneficiari del contributo, ripartiti per Ats di competenza:

Ats di Pavia – 44 Comuni – Totale assegnato: 296.940,96 euro

– Albuzzano

– Bascapè

– Borgarello

– Bornasco

– Ceranova

– Chignolo Po

– Copiano

– Corteolona e Genzone

– Filighera

– Linarolo

– Marcignago

– Pieve Porto Morone

– Roncaro

– Trivolzio

– Trovo

– Barbianello

– Bastida Pancarana

– Bressana Bottarone

– Castelletto di Branduzzo

– Lungavilla

– Montù Beccaria

– Pinarolo Po

– Rovescala

– Borgo San Siro

– Breme

– Castelnovetto

– Dorno

– Gravellona Lomellina

– Gropello Cairoli

– Langosco

– Sartirana Lomellina

– Scaldasole

– Torre Beretti e Castellaro

– Valle Lomellina

– Carbonara al Ticino

– Sommo

– Torre d’Isola

– Zinasco

– Borgo Priolo

– Codevilla

– Godiasco Salice Terme

– Romagnese

– Torrazza Coste

– Varzi

Ats della Città metropolitana di Milano – 32 Comuni – Totale assegnato:

310.152,60 euro

– Besate

– Buscate

– Robecchetto con Induno

– Bellinzago Lombardo

– Borgo San Giovanni

– Casalmaiocco

– Castiglione d’Adda

– Castiraga Vidardo

– Cavenago d’Adda

– Cornegliano Laudense

– Corte Palasio

– Mairago

– Marudo

– Massalengo

– Merlino

– Montanaso Lombardo

– Salerano sul Lambro

– San Rocco al Porto

– Santo Stefano Lodigiano

– Secugnago

– Senna Lodigiana

– Somaglia

– Boffalora sopra Ticino

– Mesero

– Liscate

– Colturano

– Dresano

– San Zenone al Lambro

– Vizzolo Predabissi

– Basiano

– Grezzago

– Masate

Ats dell’Insubria – 70 Comuni – Totale assegnato: 714.262,37 euro

– Bisuschio

– Brusimpiano

– Cantello

– Porto Ceresio

– Saltrio

– Buguggiate

– Casale Litta

– Daverio

– Gazzada Schianno

– Morazzone

– Mornago

– Carimate

– Cucciago

– Senna Comasco

– Gorla Maggiore

– Bardello con Malgesso e Bregano

– Brebbia

– Casalzuigno

– Cittiglio

– Cocquio Trevisago

– Cuveglio

– Duno

– Gemonio

– Bellagio

– Alzate Brianza

– Asso

– Caslino d’Erba

– Magreglio

– Merone

– Monguzzo

– Proserpio

– Valbrona

– Oggiona con Santo Stefano

– Solbiate Arno

– Fenegrò

– Locate Varesino

– Luisago

– Vertemate con Minoprio

– Cremenaga

– Cunardo

– Dumenza

– Germignaga

– Marchirolo

– Mesenzana

– Montegrino Valtravaglia

– Porto Valtravaglia

– Alta Valle Intelvi

– Blessagno

– Carlazzo

– Centro Valle Intelvi

– San Siro

– Tremezzina

– Valsolda

– Albiolo

– Bizzarone

– Bulgarograsso

– Faloppio

– Rodero

– Solbiate con Cagno

– Valmorea

– Veniano

– Taino

– Ternate

– Travedona Monate

– Arsago Seprio

– Golasecca

– Gornate Olona

– Bodio Lomnago

– Comerio

– Luvinate

Ats della Montagna – 25 Comuni – Totale assegnato: 182.581,71 euro

– Gordona

– Verceia

– Gravedona ed Uniti

– Sorico

– Cercino

– Dubino

– Traona

– Albosaggia

– Castione Andevenno

– Chiesa in Valmalenco

– Lanzada

– Poggiridenti

– Spriana

– Grosio

– Bienno

– Breno

– Capo di Ponte

– Cedegolo

– Gianico

– Incudine

– Malegno

– Malonno

– Monno

– Niardo

– Piancogno

Ats della Brianza – 33 Comuni – Totale assegnato: 331.068,46 euro

– Abbadia Lariana

– Ballabio

– Bellano

– Casargo

– Cassina Valsassina

– Dervio

– Esino Lario

– Lierna

– Premana

– Primaluna

– Veduggio con Colzano

– Bulciago

– Cesana Brianza

– Colle Brianza

– Costa Masnaga

– Malgrate

– Rogeno

– Sirone

– Airuno

– Barzago

– Brivio

– Cassago Brianza

– Cernusco Lombardone

– Imbersago

– La Valletta Brianza

– Osnago

– Paderno d’Adda

– Viganò

– Burago di Molgora

– Camparada

– Mezzago

– Roncello

– Ronco Briantino

Ats di Bergamo – 47 Comuni – Totale assegnato: 305.944,39 euro

– Gazzaniga

– Leffe

– Pradalunga

– Vertova

– Bossico

– Castro

– Pianico

– Rogno

– Solto Collina

– Lallio

– Levate

– Caprino Bergamasco

– Filago

– Madone

– Medolago

– Presezzo

– Solza

– Suisio

– Credaro

– Bariano

– Montello

– Arzago d’Adda

– Calvenzano

– Canonica d’Adda

– Casirate d’Adda

– Castel Rozzone

– Fornovo San Giovanni

– Misano di Gera d’Adda

– Mozzanica

– Pognano

– Pontirolo Nuovo

– Costa Serina

– San Giovanni Bianco

– San Pellegrino Terme

– Taleggio

– Valtorta

– Berzo San Fermo

– Carobbio degli Angeli

– Casazza

– Cenate Sopra

– Luzzana

– Monasterolo del Castello

– Vigano San Martino

– Zandobbio

– Sant’Omobono Terme

– Valbrembo

– Parre

Ats di Brescia – 33 Comuni – Totale assegnato: 178.660,33 euro

– Cigole

– Isorella

– Offlaga

– Pavone del Mella

– San Gervasio Bresciano

– Verolavecchia

– Maclodio

– Mairano

– Pompiano

– Remedello

– Azzano Mella

– Capriano del Colle

– Nuvolento

– Nuvolera

– Gardone Riviera

– Gargnano

– Limone sul Garda

– Moniga del Garda

– Pozzolengo

– Puegnago sul Garda

– Tremosine sul Garda

– Roccafranca

– Urago d’Oglio

– Marone

– Monticelli Brusati

– Paderno Franciacorta

– Odolo

– Sabbio Chiese

– Serle

– Vestone

– Bovegno

– Polaveno

– Tavernole sul Mella

Ats della Val Padana – 38 Comuni – Totale assegnato: 294.903,40 euro

– Canneto sull’Oglio

– Casalmoro

– Agnadello

– Capralba

– Dovera

– Madignano

– Monte Cremasco

– Palazzo Pignano

– Ripalta Cremasca

– Trescore Cremasco

– Trigolo

– Acquanegra Cremonese

– Annicco

– Casalbuttano ed Uniti

– Casalmorano

– Ostiano

– Paderno Ponchielli

– Pescarolo ed Uniti

– Pieve d’Olmi

– Robecco d’Oglio

– San Daniele Po

– Sesto ed Uniti

– Sospiro

– Stagno Lombardo

– Torre de’ Picenardi

– Vescovato

– Medole

– Ponti sul Mincio

– Castel d’Ario

– Castelbelforte

– Villimpenta

– Cingia de’ Botti

– Gussola

– Piadena Drizzona

– Sabbioneta

– San Martino del Lago

– Scandolara Ravara

– Sustinente.