La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori – FAAM celebra i dieci anni del Laboratorio, nato nel 2015 in via Formentini a Milano, divenuto in questo decennio un punto di riferimento per l’editoria e il settore del libro. L’anniversario è stato al centro dell’evento ‘Festeggiamo i primi 10 anni del Laboratorio FAAM’, al quale è intervenuta l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Durante l’evento sono stati presentati la stagione 2025/2026, dal titolo ‘Alleanze e competizioni’, e la nuova Biblioteca Illustrata, arricchita da una selezione di oltre 1.500 volumi del catalogo Rizzoli New York. In dieci anni il Laboratorio FAAM ha promosso una rete articolata di attività: dalla mostra permanente ‘Leggere a Milano’ ai corsi di scrittura e giornalismo, fino agli incontri con autori e studiosi.

Caruso: la cultura sa attrarre giovani e creare alleanze

“Il Laboratorio è una scommessa vinta – ha sottolineato l’assessore Caruso – uno spazio che unisce professionisti, studenti e insegnanti, editori e lettori. È la prova che la cultura sa attrarre giovani, creare alleanze e rafforzare il legame tra Milano, la Lombardia e l’editoria internazionale”.

“Il rapporto con Regione Lombardia, ormai più che ventennale – ha ricordato Caruso – accompagna da sempre la Fondazione. Un sodalizio che ci ha permesso di mettere al centro la diffusione del libro, elemento chiave per la crescita e lo sviluppo delle nostre politiche culturali. Qui sono conservati fondi importanti come il Fondo Guareschi-Candido, con bozzetti e documenti legati a Bertoldo e Candido, e il Fondo Testori, catalogato e digitalizzato prima del trasferimento a Casa Testori nel 2023. Nello stesso anno, a Palazzo Pirelli, si è svolto il convegno ‘Giovanni Testori. Nelle carte e nella vita’, che ha restituito la profondità di quell’eredità artistica”.

Il sostegno di Regione Lombardia alla Fondazione Mondadori

Negli ultimi due anni Regione Lombardia ha garantito un sostegno costante. Nel 2024, con oltre 112.000 euro, è stato realizzato il progetto ‘Fondazione Mondadori e il futuro della memoria’, che ha compreso una giornata dedicata a Odessa, una mostra su Franco Basaglia, la partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte e l’installazione dell’’Alberolibro’ in piazza Città di Lombardia, costruito con 2026 volumi poi donati a venti biblioteche scolastiche in collaborazione con lo IED – Istituto Europeo di Design.

Quest’anno, con quasi 90.000 euro, Regione sostiene il progetto ‘Alleanze & Competizioni’, che ha portato a giornate di studio per il centenario di Andrea Camilleri, a una mostra al Salone del Libro di Torino sulle carte di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo e a un convegno sulle politiche pubbliche per la promozione della lettura.

“Il titolo della nuova stagione della FAAM, ‘Alleanze e Competizioni’ – ha concluso l’assessore Caruso – descrive bene questo percorso. Le alleanze sono quelle che lo hanno reso forte. La competizione, invece, è la spinta a non fermarsi e a crescere sempre di più. Dieci anni hanno consolidato questo percorso e i prossimi dieci devono allargarlo. Sono certa che anche questa sfida sarà vinta”.