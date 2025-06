Cuori Olimpici a Mantova, 50ª edizione della MincioMarcia

Cuori Olimpici, il progetto di promozione territoriale che mira a coinvolgere tutte e 12 le province lombarde, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, fa tappa a Mantova. Qui, sabato 7 giugno 2025, il centro storico ospita la ‘MincioMarcia‘, classica stracittadina popolare che vede sempre la partecipazione di migliaia di persone. La gara podistica è stata inserita nel palinsesto degli eventi del progetto ‘Cuori Olimpici’ di Regione Lombardia. Fortemente voluto dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e ideato dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ‘Cuori Olimpici’ è alla sua sesta tappa.

E proprio a Mantova, nella sede del Comune, l’assessore Mazzali è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione numero 50. Un appuntamento particolarmente significativo che, quest’anno, cade nel quinto centenario di Palazzo Te. A pochi giorni dalla partenza, prevista alle ore 20 di sabato 7 giugno 2025, da piazza Sordello, nel cuore della città, sono già più di 3.200 gli iscritti.

Assessore Mazzali: Mantova come un sogno sospeso

“Passeggiare nel centro storico di Mantova – commenta Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia – è come entrare in un sogno sospeso tra Medioevo e Rinascimento. Ogni passo risuona tra pietre secolari, cupole eleganti, torri svettanti e architetture che sembrano aver fermato il tempo. Qui, dove l’arte incontra la grazia, ci si sente avvolti in un’eleganza silenziosa che conquista il cuore. Da Piazza Sordello, dominata dalla magnificenza del Palazzo Ducale – antica dimora dei Gonzaga e vero cuore nobile della città – fino alla scenografica Piazza delle Erbe, è tutto un susseguirsi di meraviglie”.

“Camminando tra la Rotonda di San Lorenzo e la Basilica di Sant’Andrea, firmata da Leon Battista Alberti – commenta Mazzali – ci si lascia rapire da un’armonia che resiste al tempo, capace di convivere con il ritmo frizzante dei turisti, delle rassegne culturali, dei mercatini d’artigianato e delle mille storie che ogni giorno prendono vita tra queste vie. Ed è proprio in questo scenario così carico di charme e storia che è oggi esplosa l’energia contagiosa della MincioMarcia. Una camminata che non è solo sport, ma un gesto simbolico di appartenenza, un inno al dinamismo e alla voglia di esserci. Quest’anno, poi, c’è un motivo in più per partecipare: lo spirito olimpico“.

La sesta tappa del progetto Cuori Olimpici a Mantova

“Con il progetto ‘Cuori Olimpici‘ – continua l’assessore – vogliamo raccontare una Lombardia che si prepara, si muove, si allena. Una Lombardia che non solo custodisce meraviglie d’arte e di paesaggio, ma che sa essere vibrante, vitale, proiettata verso il futuro. Perché Milano-Cortina 2026 è un traguardo, sì, ma soprattutto una passerella ideale per mostrare al mondo il nostro stile, la nostra passione e quel tocco di bellezza che rende unica ogni esperienza vissuta qui. Anche – e forse soprattutto – una semplice, straordinaria camminata”.