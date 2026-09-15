Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Lombardia chiede riconoscimento per danni agricoli a Mantova

Per i danni agricoli da maltempo registrati a luglio in provincia di mantova la Giunta regionale ha chiesto al Governo il riconoscimento dell'eccezionalità del fatto

Beduschi: approvata delibera per riconoscere eccezionalità eventi meteo

Regione Lombardia in campo per la provincia di Mantova con una delibera che riconosce l’eccezionalità degli eventi atmosferici del 15 e 20 luglio, richiedendo al Masaf (Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) la declaratoria di eccezionalità degli eventi, caratterizzati da ‘venti impetuosi e grandinate’, per procedere alla compensazione dei danni alle strutture, attrezzature e scorte aziendali connesse all’attività agricola. La proposta alla Giunta regionale è stata avanzata dall’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Lombardia vicina a Mantova per danni agricoli subiti

L'assessore Beduschi ha fatto approvare una delibera con cui la Lombardia è vicina alla provincia di Mantova per i danni agricoli da maltempo“Regione Lombardia – dichiara l’assessore Beduschi – è al fianco degli agricoltori e delle imprese che hanno subìto danni legati a eventi meteorologici di eccezionale gravità. Pertanto, nel rispetto delle normative e dei requisiti di legge che impongono di muoversi entro parametri ben definiti, la Giunta regionale richiede l’intervento del Masaf (Fondo di Solidarietà Nazionale) per garantire un ristoro agli imprenditori agricoli colpiti”.

I comuni interessati

La delibera regionale delimita anche i territori danneggiati. Si tratta quindi di una superficie agricola utile intorno ai 13.000 ettari interessata dagli eventi meteo. In cui sono compresi i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Borgocarbonara, Borgo Virgilio, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Castellucchio, Commessaggio, Gazzuolo, Gonzaga, Marcaria, Mariana Mantovana, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, San Giovanni del Dosso, Sermide e Felonica, Sustinente, Suzzara e Viadana.

I danni agricoli patiti in provincia di Mantova

Il danno complessivo stimato (strutture, impianti e scorte per cui si è richiesto l’intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale) è pari a circa 12,2 milioni. Che, rapportato alla PLV (Produzione lorda vendibile) media del triennio precedente, stimata a circa 38,8 milioni, ne determina un’incidenza del danno provocato dalle avversità meteorologiche pari al 31,39% della PLV media del triennio precedente.

Colpita oltre il 46% della Produzione lorda vendibile

In base alle segnalazioni pervenute e agli accertamenti effettuati nelle aree colpite (e delimitate), stimato un danno di oltre 18,2 milioni di euro, che rappresenta oltre il 46% della Produzione lorda vendibile ordinaria. Si tratta di danni a colture assicurabili in forma agevolata in base al Piano Gestione dei Rischi vigente per i quali è richiesto al Masaf la possibilità di emanare apposite norme in deroga finalizzate a riconoscere indennizzabili anche per quelle tipologie di beni aziendali (vivai, strutture produttive e serre) attualmente non risarcibili.

Le colture colpite

In particolare, colpite colture in campo (mais da granella e insilato; frutteti e, prevalentemente, pereti e meleti; vigneti per uva da vino; orticole in pieno campo quali pomodori da industria, zucche, meloni, cocomeri, insalate, ortaggi vari; orticole in serra quali meloni, cocomeri e altre orticole; vivai).

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima