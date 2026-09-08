Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Danni maltempo 2025, 2,6 milioni di ristori per i Comuni colpiti

In foto un operatore di Protezione civile: Regione Lombardia al fianco dei territori colpiti dai danni del maltempo 2025

La Russa e Sertori: risorse concrete che garantiscono sostegno agli Enti locali

Regione Lombardia incrementa le risorse destinate agli Enti locali per il ristoro delle spese sostenute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nel 2025. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, vengono confermati e incrementati i contributi destinati ai Comuni che hanno sostenuto spese per fronteggiare le conseguenze del maltempo.

Le risorse complessivamente destinate agli interventi urgenti degli Enti locali ammontano a circa 2,6 milioni di euro. L’incremento di 223.500 euro rispetto alla precedente assegnazione consente di accogliere anche le richieste presentate dai Comuni di Castelverde (Cremona) e, in provincia di Como, di Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna e Brienno.

La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di oltre 5,6 milioni di euro messo in campo anche da Regione Lombardia a luglio 2026 per gli eventi meteorologici del 2025, che comprende inoltre risorse per l’assistenza alla popolazione e per i cittadini e le attività economiche colpite dai danni.

La Russa: contributi per gli interventi realizzati nell’immediato

“Con queste risorse, ora incrementate – ha affermato l’assessore Romano La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno al fianco dei territori colpiti dal maltempo. Si tratta di risorse concrete destinate agli Enti locali che hanno dovuto sostenere spese per affrontare le conseguenze del maltempo e garantire gli interventi necessari nell’immediato”.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto La Russa – è assicurare agli Enti locali il sostegno necessario per far fronte agli oneri derivanti dalle emergenze”.

Sertori: sostegno per non aggravare bilanci

“Gli Enti locali – ha detto l’assessore Massimo Sertori – affrontano sempre più spesso spese di prima emergenza e, nonostante la virtuosità dei nostri Comuni, Regione Lombardia conferma di essere al loro fianco in questi oneri.

“Altrimenti, in diversi casi, – ha concluso Sertori – queste spese finirebbero con il pesare eccessivamente sui bilanci e condizionare altri lavori ordinari o l’erogazione e il miglioramento di servizi ai cittadini”.

Divisione per province e i Comuni coinvolti

Questa la suddivisione per province delle cifre assegnate da Regione Lombardia (a questo link l’elenco completo dei Comuni coinvolti):

  • Bergamo: 15 Enti locali coinvolti per un totale di oltre 477.060 euro;
  • Brescia: 7 Comuni coinvolti per un totale di 841.000 euro;
  • Como: 11 Enti locali coinvolti per un totale di 537.350 euro;
  • Cremona: 2 Comuni coinvolti per un totale di 186.500 euro;
  • Lecco: 10 Comuni coinvolti per un totale di 125.350 euro;
  • Lodi: 2 Comuni coinvolti per un totale di 16.952 euro;
  • Monza e Brianza: 3 Comuni coinvolti per un totale di oltre 113.994 euro;
  • Milano: 1 Comune coinvolto per 37.500 euro;
  • Mantova: 1 Comune coinvolto per 8.500 euro;
  • Pavia: 4 Comuni coinvolti per un totale di oltre 41.521 euro;
  • Sondrio: 1 Comune coinvolto per oltre 44.035 euro;
  • Varese: 3 Comuni coinvolti per un totale di 114.000 euro.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima