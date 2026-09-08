Danni maltempo 2025, 2,6 milioni di ristori per i Comuni colpiti

Regione Lombardia incrementa le risorse destinate agli Enti locali per il ristoro delle spese sostenute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nel 2025. Con una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, vengono confermati e incrementati i contributi destinati ai Comuni che hanno sostenuto spese per fronteggiare le conseguenze del maltempo.

Le risorse complessivamente destinate agli interventi urgenti degli Enti locali ammontano a circa 2,6 milioni di euro. L’incremento di 223.500 euro rispetto alla precedente assegnazione consente di accogliere anche le richieste presentate dai Comuni di Castelverde (Cremona) e, in provincia di Como, di Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna e Brienno.

La misura si inserisce nel più ampio pacchetto di oltre 5,6 milioni di euro messo in campo anche da Regione Lombardia a luglio 2026 per gli eventi meteorologici del 2025, che comprende inoltre risorse per l’assistenza alla popolazione e per i cittadini e le attività economiche colpite dai danni.

La Russa: contributi per gli interventi realizzati nell’immediato

“Con queste risorse, ora incrementate – ha affermato l’assessore Romano La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno al fianco dei territori colpiti dal maltempo. Si tratta di risorse concrete destinate agli Enti locali che hanno dovuto sostenere spese per affrontare le conseguenze del maltempo e garantire gli interventi necessari nell’immediato”.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto La Russa – è assicurare agli Enti locali il sostegno necessario per far fronte agli oneri derivanti dalle emergenze”.

Sertori: sostegno per non aggravare bilanci

“Gli Enti locali – ha detto l’assessore Massimo Sertori – affrontano sempre più spesso spese di prima emergenza e, nonostante la virtuosità dei nostri Comuni, Regione Lombardia conferma di essere al loro fianco in questi oneri.

“Altrimenti, in diversi casi, – ha concluso Sertori – queste spese finirebbero con il pesare eccessivamente sui bilanci e condizionare altri lavori ordinari o l’erogazione e il miglioramento di servizi ai cittadini”.

Divisione per province e i Comuni coinvolti

Questa la suddivisione per province delle cifre assegnate da Regione Lombardia (a questo link l’elenco completo dei Comuni coinvolti):