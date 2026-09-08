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Sversamento Naviglio fatto grave, individuare responsabili

Nella foto Ansa gli interventi per lo sversamento nel Naviglio a Milano di cui l'assessore Comazzi chiede di individuare i responsabili

Comazzi: Regione Lombardia valuterà costituzione parte civile

“Lo sversamento di idrocarburi che ha interessato il Naviglio Grande rappresenta un fatto grave, che avrebbe potuto provocare conseguenze ambientali ed economiche ancora più pesanti. È fondamentale fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili, affinché rispondano davanti alla legge delle proprie azioni. Qualora emergessero elementi a loro carico, Regione Lombardia valuterà la costituzione di parte civile per tutelare l’ambiente e la comunità lombarda”. Lo dichiara Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, intervenendo sull’episodio di sversamento, ancora senza responsabili, che, sabato 5 settembre 2026, ha interessato il Naviglio Grande nel Milanese.

Comazzi: grazie a chi è impegnato contro sversamento Naviglio e suoi responsabili

L'assessore Gianluca Comazzi chiede di individuare i responsabili dello sversamento nel Naviglio“Ringrazio – afferma l’assessore – il Consorzio Est Ticino Villoresi, i sindaci dei comuni coinvolti e tutti i soggetti che da giorni sono impegnati in prima linea per contenere la diffusione della sostanza, salvaguardando il sistema irriguo e le attività dell’area”.

Non sottovalutare episodio

“Episodi di questo genere – conclude l’assessore Gianluca Comazzi – non possono essere sottovalutati, soprattutto quando mettono a rischio una risorsa fondamentale come l’acqua e un patrimonio ambientale di grande valore”.

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