Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato, al Mimit, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per fare il punto sull’evoluzione degli investimenti in data center sul territorio e confrontarsi sulla legge appena approvata dal Consiglio regionale, che disciplina l’apertura di nuovi hub tecnologici nell’area. Alla riunione presente anche l’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.

Fontana al Mimit: testo della Lombardia su data center in linea con norme nazionali

“Abbiamo analizzato il contenuto della legge regionale approvata la scorsa settimana, che avevamo inviato al Ministero – ha detto Fontana – e la valutazione è stata molto positiva: la nostra legge va nella direzione già stabilita dalla normativa nazionale ed è stata apprezzata per le specificazioni che abbiamo inserito”.

“Abbiamo poi deciso, tenuto conto dell’importanza degli interventi che i data center determinano sul territorio, di mantenere un punto di contatto costante tra i nostri tecnici e quelli del Ministero – ha aggiunto il governatore lombardo – al fine di valutare gli interventi per i quali viene richiesta la dichiarazione di strategicità. Una dichiarazione che non può essere legata soltanto al valore economico dell’intervento, ma che deve tener conto anche di altri parametri. Abbiamo accolto questa indicazione e il confronto sarà costante e continuo”.

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