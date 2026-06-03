Avviato il concorso di progettazione del nuovo ponte San Michele

Entra nel vivo il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ponte San Michele tra Calusco (Bergamo) e Paderno d’Adda (Lecco): Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha avviato il concorso internazionale di progettazione finalizzato a individuare la soluzione più idonea per la realizzazione dell’opera destinata a migliorare la mobilità e a rafforzare l’integrazione tra trasporto stradale e ferroviario.

Terzi: un collegamento tra Calusco e Paderno d’Adda per la viabilità regionale

“L’avvio del concorso internazionale di progettazione del nuovo Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d’Adda – dichiara l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi – è una buona notizia, attesa da tempo. È un passaggio fondamentale per un’opera di collegamento strategica, non solo per l’unione tra le provincie di Bergamo e Lecco, ma per l’intero sistema lombardo. La realizzazione del nuovo attraversamento, che dovrà seguire le indicazioni date in sede di dibattito pubblico, individuando la soluzione migliore in termini di costi e benefici, di sostenibilità ambientale, dovrà infatti essere capace di assicurare una gestione delle viabilità regionale sia stradale sia ferroviaria, in vista di un suo potenziamento”.

Innovazione, qualità architettonica e tutela del paesaggio

La sfida progettuale consiste nel coniugare innovazione infrastrutturale, qualità architettonica e tutela del paesaggio in un contesto di grande valore ambientale e storico come il Parco dell’Adda. Il nuovo ponte affiancherà lo storico San Michele, progettato dall’ingegnere Jules Röthlisberger e realizzato tra il 1887 e il 1889, contribuendo a rendere più efficienti i collegamenti regionali e a rispondere alle esigenze di mobilità espresse dai territori anche nell’ambito del dibattito pubblico concluso nel 2025.

Una carreggiata a due corsie e una linea ferroviaria a doppio binario

Il nuovo ponte, destinato al traffico stradale e ferroviario, sarà dotato di una carreggiata a due corsie e di una linea a doppio binario. La progettazione comprenderà anche gli interventi necessari sulla rete viaria esistente, con l’obiettivo di migliorare la fluidità e la sostenibilità degli spostamenti tra l’Isola bergamasca e la Brianza lecchese. L’opera si inserisce inoltre nel più ampio programma di potenziamento dell’accessibilità all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e di raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Carnate-Seregno.

L’iter del nuovo ponte San Michele: dopo il concorso il progetto di fattibilità

“A valle dell’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica partirà poi l’iter autorizzativo – conclude Terzi – che prevede il coinvolgimento dei territori. È prematuro stimare delle tempistiche, ma ci auspichiamo possano essere ragionevoli, vista l’importanza che riveste il ponte. L’obiettivo di tutti, come sempre ribadito, deve essere quello di essere propositivi per garantire un nuovo collegamento tra Calusco e Paderno nel più breve tempo possibile. Una sfida progettuale lanciata a livello europeo con l’auspicio che la restituzione sia quella di una nuova immagine del paesaggio lombardo in cui il passato dialoghi e conviva in armonia con la contemporaneità”.