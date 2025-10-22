Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Presidenza
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà

Regione Lombardia: si è dimessa l’assessore Barbara Mazzali

dimessa assessore Mazzali

Il ringraziamento del presidente Fontana all'assessore al Turismo Mazzali: con lei importanti progetti portatati nel segno di una leale collaborazione

L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha rassegnato le dimissioni.

In una Nota Regione Lombardia  ha comunicato la decisione dell’assessore.

“Ringrazio Barbara Mazzali – ha commentato il presidente Attilio Fontana, che assume temporaneamente le deleghe dell’assessore – per il lavoro svolto durante il suo mandato e rivolgo a lei un sincero augurio per le attività future. Con lei la Giunta ha portato avanti progetti importanti, sempre nel segno di una leale collaborazione”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima