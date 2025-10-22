Regione Lombardia: si è dimessa l’assessore Barbara Mazzali

L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha rassegnato le dimissioni.

In una Nota Regione Lombardia ha comunicato la decisione dell’assessore.

“Ringrazio Barbara Mazzali – ha commentato il presidente Attilio Fontana, che assume temporaneamente le deleghe dell’assessore – per il lavoro svolto durante il suo mandato e rivolgo a lei un sincero augurio per le attività future. Con lei la Giunta ha portato avanti progetti importanti, sempre nel segno di una leale collaborazione”.