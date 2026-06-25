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Lombardia Notizie / Sport e giovani

Consegnati a Palazzo Lombardia i diplomi a 92 nuovi maestri di sci

Sono 92 i ragazzi e le ragazze che a Palazzo Lombardia hanno ricevuto i diplomi di maestri di sci alla presenza del sottosegretario Picchi

Picchi: giovani professionisti protagonisti del futuro delle montagne lombarde

Sono 92 i ragazzi e le ragazze che a Palazzo Lombardia hanno ricevuto i diplomi di maestri di sci alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi. Tra i giovani che hanno concluso con successo i percorsi formativi promossi dal Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, 64 hanno ottenuto i diplomi come maestri di sci alpino e 11 l’abilitazione come maestri di snowboard, superando l’esame finale previsto per l’esercizio della professione. Altri 17 professionisti hanno invece conseguito la specializzazione nella disciplina del Telemark.

Picchi: Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per i territori montani

“Questo riconoscimento – ha evidenziato il sottosegretario – valorizza l’eccellenza delle scuole lombarde di sci, presìdi formativi e culturali delle nostre montagne. Generazioni di maestri hanno trasmesso tecnica, rispetto dell’ambiente e sicurezza, sostenendo un mondo che unisce tradizione, professionalità e turismo sostenibile. Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per i territori montani, incrementando a 2,8 milioni di euro il bando Innevamento a favore dei gestori degli impianti e delle piste con innevamento artificiale. I bandi 2026 e 2027 garantiscono un calendario certo e una distribuzione proporzionale delle risorse. La Lombardia conta e sostiene una comunità solida di professionisti: 2.767 maestri di sci alpino, 372 di snowboard e 184 di fondo, tutti iscritti all’Albo Regionale”.
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