Generazione Impresa, parte dialogo tra giovani e mondo produttivo

Favorire la diffusione della cultura d’impresa tra le nuove generazioni, valorizzare talento, creatività e capacità progettuale dei giovani lombardi e accompagnare la trasformazione delle idee in attività economiche concrete. Con questi obiettivi nasce ‘Generazione Impresa‘, il nuovo progetto promosso dall’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

“Il futuro della competitività lombarda – dichiara l’assessore Guido Guidesi – dipende dalla capacità di coltivare una nuova generazione di imprenditori. Vogliamo che i giovani considerino l’impresa non come un traguardo irraggiungibile, ma come un’opportunità concreta per realizzare i propri progetti, esprimere il proprio talento e contribuire alla crescita della Comunità. La vera sfida è culturale: costruire un ecosistema in cui mettersi in gioco e fare impresa diventi una scelta naturale”.

Generazione Impresa diffonde nei giovani cultura delle opportunità da cogliere

“La storia lombarda – continua Guidesi – è una storia di sfide vinte che diventano successi di tutto il territorio. Regione Lombardia è impegnata a far cambiare le regole europee in modo da mettere le nostre imprese nelle condizioni di essere più competitive, più protagoniste sul mercato. Uno dei dossier più importanti è, per esempio, quello della gestione dei costi energetici. Non sempre gli ostacoli all’imprenditorialità dipendono da noi, abbiamo visto quanto incida la geopolitica. Ma quando possiamo intervenire lo facciamo, come avvenuto con le Zis, le Zone di innovazione e sviluppo. Se ci riuscirà tutto questo, si creeranno le condizioni per rendere la nostra Regione il posto più importante per la manifattura in Europa. Quello che vogliamo è creare una nuova generazione di imprenditori, diffondendo nei più giovani questa cultura delle opportunità da cogliere e delle sfide da vincere”.

Autoimprenditorialità giovanile al centro dell’appuntamento del 29 giugno

“L’appuntamento ‘Generazione Impresa’ – conclude l’assessore – del 29 giugno si inserisce in questo percorso condiviso e già avviato dalla Regione, volto a promuovere l’autoimprenditorialità giovanile e a rafforzare il ruolo delle nuove generazioni nel sistema produttivo ed economico regionale. Servirà a far incontrare ai ragazzi dei giovani imprenditori di successo che, attraverso le loro storie, la loro passione, il racconto di come funziona l’autoimprenditorialità, potranno ispirare chi ha voglia di fare. Storie che raccontano coraggio, idee, senso di sfida. Qualità che Regione Lombardia vuole valorizzare, creando le condizioni per supportare al meglio chiunque stia pensando ancora a come far crescere il proprio percorso professionale”.

A questo link il programma completo di Generazione Impresa e le modalità di iscrizione.