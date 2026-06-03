Dal 7 settembre riattivata la linea ferroviaria R15 Seregno-Carnate

“Dopo un percorso di ascolto che ha coinvolto i territori e le amministrazioni locali e in seguito alle verifiche tecniche da parte di Rfi e Trenord, abbiamo deciso, come promesso anche nelle precedenti riunioni, di riattivare, a partire dal 7 settembre 2026, la linea ferroviaria R15 Seregno-Carnate. Regione Lombardia dimostra, ancora una volta, la massima attenzione nei confronti dei cittadini della Brianza e del Lecchese, rispondendo in maniera concreta e veloce alla necessità di offrire un servizio trasportistico rapido ed efficiente, capace di ovviare nel migliore dei modi al periodo di interruzione della linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco per i lavori della Pedemontana”.

A Palazzo Lombardia tavolo tecnico su sulla linea ferroviaria R15-Carnate

Lo annunciato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente che ha presieduto il tavolo tecnico convocato a Palazzo Lombardia per l’interruzione della linea ferroviaria S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, nella tratta compresa tra Triuggio e Villasanta. All’incontro hanno partecipato gli amministratori locali e i consiglieri regionali dei territori interessati, nonché i dirigenti di Trenord, Rfi e Pedemontana.

Riapertura tratta in concomitanza con lavori della Pedemontana

La riattivazione della R15 Seregno-Carnate, con la riapertura della linea a partire dal prossimo 7 settembre, avviene in concomitanza con l’avvio della fase di cantierizzazione per i lavori della Pedemontana, che dureranno sino al 28 agosto 2027. Il tempo di percorrenza, con fermate a Macherio/Sovico e Lesmo, sarà di 16 minuti e vi sarà un treno all’ora in entrambe le direzioni. Il primo e ultimo treno da Seregno sono previsti rispettivamente alle 7:10 e 20:10; il primo e ultimo convoglio da Carnate alle 6:38 e 20:38. Il servizio sarà attivato nelle giornate feriali.

Lucente: Riattivazione R15 Seregno Carnate risultato importante

“Un risultato importante – ha aggiunto Lucente – raggiunto grazie alla collaborazione di tutti gli enti preposti e che ha tenuto conto anche delle esigenze dei viaggiatori, delle risposte ad una serie di questionari proposti agli istituti scolastici e ai pendolari che quotidianamente si servono delle linee ferroviarie della Brianza e del Lecchese. Siamo convinti che, tra gomma e ferro, saremo in grado di predisporre un servizio di trasporto pubblico locale mirato e calibrato alle esigenze dell’utenza”.

Frequenza dei treni

Nello specifico, il servizio ferroviario sarà così riorganizzato: oltre alla riattivazione della linea ferroviaria R15 Seregno-Carnate, da Villasanta a Milano Porta Garibaldi vi sarà un treno ogni ora, mentre da Lecco fino a Triuggio l’offerta per gli utenti rimane invariata.

I bus sostitutivi

Per quanto concerne i bus sostitutivi, da Triuggio ad Arcore il servizio sarà predisposto con la coincidenza dei treni della linea S8 da e per Milano; da Triuggio a Villasanta previste le fermate di Macherio, Biassono, Buttafava in coincidenza con la linea S7 da e per Milano.