Lombardia Notizie / Ambiente e Clima
Qualità dell’aria, disattivate misure anti-inquinamento a Monza e Lodi

Qualità dell’aria, disattivate misure anti-inquinamento a Monza e Lodi. nell'immagine simbolica auto nel traffico stradale con cielo azzurro.

Le disposizioni rimangono in vigore nella provincia di Pavia

In considerazione delle rilevazioni sul PM10, che per il secondo giorno consecutivo (13-14 ottobre 2025) registrano un valore al di sotto della soglia di 50 µg/m³, a partire da venerdì 17 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee anti-inquinamento applicate nelle prime settimane di ottobre 2025 nelle province di Monza e Lodi.

A Monza e Lodi disattivate misure anti-inquinamento

Per la provincia di Pavia, invece, mercoledì 15 ottobre 2025 è stato il primo giorno con valori al di sotto della soglia limite. Per la revoca delle limitazioni bisognerà attendere le rilevazioni riferite alle concentrazioni di giovedì 16 ottobre. Lo rende noto la Direzione generale dell’Assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia.

