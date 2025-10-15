In considerazione dei dati sul PM10 registrati martedì 14 ottobre, a partire da giovedì 16 ottobre saranno disattivate le misure temporanee anti-inquinamento nelle province di Milano, Bergamo e Cremona, per il secondo giorno consecutivo al di sotto della soglia di 50 µg/m³. Restano invece ancora attive le disposizioni in provincia di Monza, Lodi e Pavia, zone in cui si verificheranno gli sviluppi nei prossimi giorni.

Lo rende noto la Direzione generale dell’assessorato all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia.

I divieti previsti dalle misure temporanee antismog disattivate

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia 2634/2024, in tutti i Comuni delle province interessate dalle disposizioni era in vigore il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese. Non era inoltre consentito lo spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato). A queste misure si aggiungeva la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Era inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi. L’imposibilità a circolare permaneva anche in caso di presenza di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.