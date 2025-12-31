Logo Regione Lombardia

Discorso Presidente Repubblica, Fontana: grazie per ricordo Olimpiadi

La bandiera delle Olimpiadi che sono state citate dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno con il grazie del governatore lombardo Attilio Fontana

Commento del governatore lombardo a parole del Capo dello Stato

“Un discorso importante e ricco di contenuti. Desidero ringraziare in particolar modo il Presidente Mattarella per il passaggio preciso e puntuale sulle Olimpiadi invernali che vedranno la Lombardia protagonista. Concetti chiari e forti che hanno fatto comprendere quanto importante sia questo appuntamento per l’intero Paese e quanto lo sport sia un valore fondamentale della nostra società”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.

