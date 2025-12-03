Logo Regione Lombardia

Territorio e sistemi verdi
Dissesto, da Regione fondi per riaprire strada tra Ubiale e Clanezzo

Regione Lombardia stanzierà 180.000 euro per consentire la riapertura della strada tra Ubiale e Clanezzo (foto panoramica del Comune della provincia di Bergamo), chiusa per dissesto dal 16 novembre.

Comazzi: attenzione costante al territorio di Bergamo

Regione Lombardia stanzierà 180.000 euro dal fondo di riserva per consentire la rapida riapertura della strada comunale tra Ubiale e Clanezzo, chiusa  per dissesto dal 16 novembre. Il crollo di alcuni massi  ha infatti interrotto la viabilità e congestionato l’intera SS 470 della Val Brembana.

L’intervento, disposto dall’assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi a seguito del sopralluogo del 1° dicembre, sarà presentato nella prossima seduta di giunta e garantirà al Comune di Ubiale Clanezzo le risorse necessarie per avviare i lavori di messa in sicurezza del versante e di mitigazione del rischio.

Dissesto,  riapertura strada Ubiale Clanezzo

“La Val Brembana  – ha puntualizzato  l’assessore Comazzi – non può restare isolata né ostaggio dei disagi. Dopo il sopralluogo effettuato dai nostri tecnici abbiamo scelto la via più rapida e concreta: attingere subito al fondo di riserva per mettere a disposizione 180.000 euro, così da permettere al Comune di avviare i lavori senza perdere un solo giorno. È una risposta immediata alle richieste del territorio e un segnale chiaro”.

Sostegno alle comunità colpite

“Regione Lombardia  – ha aggiunto – è in prima linea nel sostenere le comunità più colpite. A questi fondi si sommano infatti gli interventi già finanziati nei mesi scorsi per un totale di oltre 300.000 euro, che confermano la nostra attenzione costante verso Ubiale, Clanezzo e tutto il territorio della provincia di Bergamo”.

