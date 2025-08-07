Anche quest’anno Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio con la misura Dote Scuola – componente materiale didattico 2025/2026, destinata agli studenti delle scuole secondarie.

Le domande pervenute per la Dote scuola/ Materiale didattico 2025

Per l’edizione 2025/2026, sono state 102.036 le domande pervenute per ricevere le risorse messe a disposizione dal bando, coinvolti 149.146 studenti. Al termine delle verifiche, risultano 148.435 studenti ammessi al contributo. A partire dal 7 agosto, la società Edenred (incaricata dell’erogazione delle risorse) procederà all’invio delle istruzioni per utilizzare il buono.

La dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 34.416.860 euro, così suddivisi:

15.346.000 euro da risorse autonome regionali;

euro da risorse autonome regionali; 14.934.996 euro da risorse statali per i libri di testo;

euro da risorse statali per i libri di testo; 4.135.864 euro di risorse statali per le borse di studio.

Nel dettaglio, 130.608 studenti sono stati ammessi al contributo della Dote Scuola – componente Materiale Didattico, per un valore totale erogato pari a 30.301.056 euro. Il contributo, che su base individuale si attesta a 232 euro, potrà essere utilizzato fino al 31 gennaio 2026. Si potranno acquistare libri di testo, dotazioni tecnologiche e altro materiale utile alla didattica.

Tironi: garantiamo accesso equo all’istruzione

“Attraverso Dote Scuola – Materiale Didattico – commenta Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia – sosteniamo concretamente le famiglie lombarde nel garantire ai propri figli l’accesso equo e dignitoso all’istruzione. Il nostro obiettivo è assicurare pari opportunità, senza lasciare indietro nessuno, soprattutto in un contesto economico ancora complesso. Il numero elevato di studenti ammessi conferma quanto la misura sia fondamentale e quanto la Regione creda nel valore dell’istruzione come leva strategica per il futuro”.

La misura rientra nel più ampio pacchetto di interventi di Regione Lombardia per il sostegno al percorso scolastico di bambini e ragazzi, con un’attenzione particolare alle famiglie in condizioni economiche fragili.

Le borse di studio statali previste dalla dote scuola/materiale didattico 2025

Oltre al contributo per il materiale didattico, la Regione Lombardia eroga anche borse di studio statali. I destinatari sono gli studenti, fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, che frequentano scuole secondarie di secondo grado (statali o paritarie), con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con ISEE 2024 inferiore o uguale a 15.748,78 di euro. Per l’anno 2025/2026 gli studenti ammessi anche alla borsa di studio statale sono 17.827, per un importo complessivo di 4.135.864 di euro.