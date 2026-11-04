Procede il piano per la riqualificazione energetica delle case Aler

“Come Regione Lombardia abbiamo finanziato e stiamo finanziando lavori per riqualificare anche dal punto di vista energetico migliaia di immobili Aler di edilizia residenziale pubblica. Abbiamo mobilitato risorse senza precedenti per un programma di ampio respiro che coinvolge i diversi territori lombardi. L’obiettivo è ridurre strutturalmente i consumi, generando benefici per l’ambiente e un risparmio concreto sulle bollette per tutti gli inquilini”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, intervenendo a Ecomondo 2026, evento internazionale sulle politiche ‘green’ e l’economia circolare in corso alla Fiera di Rimini.

Ecomondo 2026, il convegno con la Lombardia protagonista

L’assessore ha partecipato al convegno ‘Il clima che cambia: i territori sono pronti? Strategie e azioni per il cambiamento climatico: lo scenario nazionale e l’esperienza della Lombardia’ insieme all’assessore di Regione Lombardia all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

Le opere del programma di riqualificazione Aler

Il programma regionale in atto consiste innanzitutto nella realizzazione di opere di isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di sistemi tecnologicamente più efficienti e integrazione di fonti rinnovabili.

Politiche virtuose che incidono sulla vita quotidiana

“Siamo la prima regione d’Italia sotto molteplici aspetti – ha sottolineato Franco – e abbiamo il dovere di leggere e anticipare i cambiamenti in atto nella società, attuando politiche virtuose in grado di incidere positivamente nella vita quotidiana dei cittadini. Gli interventi di efficientamento energetico aiutano soprattutto chi è in difficoltà contribuendo, nel contempo, al taglio delle emissioni e all’affermarsi dei progetti di rigenerazione urbana e sociale. Sul tema lavoriamo in sinergia con l’Assessorato all’Ambiente, con le Aler e anche con tutti i soggetti coinvolti. Andiamo avanti con determinazione”.