Lombardia finanzia progetti di educazione ambientale per i giovani

Rendere le giovani generazioni protagoniste della transizione ecologica attraverso percorsi formativi per docenti e studenti, progetti didattici interdisciplinari e la creazione di reti di collaborazione tra scuole. È questo l’obiettivo del progetto ‘Promozione di una rete territoriale regionale di educazione ambientale per il sistema scolastico lombardo’ per il quale Regione Lombardia ha messo in campo, attraverso una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, 110.700 euro per l’anno scolastico 2026/2027. Nello specifico, queste risorse, previste dalla Convenzione tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate per sostenere l’iniziativa nel biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026.

Nello specifico, le diverse attività previste puntano a promuovere la partecipazione attiva di professori e ragazzi per concretizzare in modo efficace politiche di sviluppo sostenibile sul territorio lombardo, favorendo allo stesso tempo una riflessione sulla centralità di un approccio scientifico alla tutela ambientale e sulla consapevolezza del contributo quotidiano che ogni cittadino può dare.

Maione: Regione Lombardia punta su educazione ambientale fondamentale per sensibilizzare i giovani

“Investire nell’educazione ambientale – ha sottolineato l’assessore Maione – significa investire nel futuro della Lombardia. Vogliamo mettere le giovani generazioni nelle condizioni di comprendere le sfide della transizione ecologica e di diventarne protagoniste, attraverso percorsi formativi di qualità e una collaborazione sempre più stretta tra scuole, istituzioni e territorio. Solo diffondendo una cultura della sostenibilità, fondata sul rigore scientifico e sulla consapevolezza, possiamo costruire comunità più responsabili e preparate ad affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni”.

La collaborazione con Fla per promuovere la tutela del pianeta

Una seconda delibera approvata dalla Regione prevede una convenzione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente. In questo caso le risorse sono andate a incrementare la dotazione finanziaria del bando ‘Proposte di educazione ambientale e sostenibilità’ di 150.000 euro, con contributi fino a 8.000 euro per i progetti ammessi in gradutoria. A ricevere i fondi saranno i progetti sulla promozione della cultura della sostenibilità realizzati da scuole, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, enti di ricerca e pubbliche amministrazioni non economiche con sede operativa in Lombardia. Percorsi formativi che favoriranno una riflessione multidisciplinare sui temi ambientali e un impegno concreto della cittadinanza, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Le candidature

Per questa iniziativa le candidature saranno aperte da martedì 1 settembre a giovedì 22 ottobre 2026. I progetti dovranno svolgersi nel periodo compreso tra l’1 settembre 2026 e il 31 dicembre 2027.