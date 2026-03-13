Logo Regione Lombardia

Dal 14/3 disattivate misure antinquinamento a Como e Lecco

foto di como dall'alto dove sono state revocate misure antinquinamento come a Lecco

Restano in vigore limitazioni di 1° livello a Bergamo, Mantova, Milano e Monza Confermate invece le disposizioni di 2° livello nelle province di Cremona e Lodi

A partire da sabato 14 marzo 2026 saranno disattivate le misure temporanee antinquinamento di primo livello nelle province di Como e Lecco. I dati registrati da Arpa Lombardia giovedì 12 marzo hanno, infatti, certificato il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di Pm10. La revoca è normata dalla dGR 5613/2026. 

Restano, invece, attive le misure di primo livello nelle province di Bergamo, Mantova, Milano e Monza.  Le limitazioni di secondo livello nelle province di Cremona e Lodi, dove le previsioni meteo sono ancora variabili.

Sul sito InfoAria sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.

Scarica PDF
