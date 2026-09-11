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Emma Bonino, Fontana: idee lontane ma mai venuto meno il rispetto

In foto Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni: il messaggio di cordiglio del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

Il messaggio del presidente della Regione per la scomparsa della leader

“La scomparsa di Emma Bonino lascia un vuoto nella politica italiana e nella storia delle battaglie civili del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricordando Emma Bonino.

“È stata una protagonista della vita pubblica italiana per oltre cinquant’anni – ha aggiunto Fontana – impegnandosi in battaglie che hanno segnato profondamente il dibattito sui diritti e sulle libertà individuali. Un impegno portato avanti con grande determinazione anche sulla scena internazionale, nella difesa dei diritti umani e della dignità delle persone”.

Sentite condoglianze alla famiglia di Emma Bonino e ai partiti

“Abbiamo avuto posizioni politiche molto diverse – ha continuato il presidente della Regione Lombardia – ma non è mai venuto meno il rispetto per la persona e per il suo impegno. Ed è proprio questo, a mio avviso, il sale della democrazia: poter avere idee differenti, anche lontane, e continuare a riconoscere nell’altro un interlocutore e un avversario politico, mai un nemico”.

“Alla sua famiglia – ha concluso Fontana – rivolgo le mie più sentite condoglianze e anche al Partito Radicale, a +Europa e a tutti coloro che le sono stati amici la mia sincera vicinanza”.

Foto: Ansa

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