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Presidente Fontana: siamo vicini a famiglia agente Imprezzabile

Vicinanza alla famiglia da parte del presidente Attilio Fontana per la morte dell'agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile (foto Ansa)

Goveratore: era servitore Stato, chi viola legge deve essere perseguito

“Esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’agente della Polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della comunità. A nulla è valso il tempestivo trasporto in elicottero all’ospedale Niguarda“. Il presidente lombardo, Attilio Fontana, rivolge così alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutto il Corpo della Polizia locale di Milano, a nome mio e dell’intera Regione Lombardia, “la più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Fontana: perdita agente Imprezzabile ci colpisce profondamente

“La sua perdita ci colpisce profondamente. Francesco – conclude Fontana –  era un servitore dello Stato che dimostrava ogni giorno, con il suo lavoro, senso del dovere, coraggio e dedizione. A lui va la nostra immensa gratitudine. Di fronte a tragedie come questa non possono esserci attenuanti: chi fugge, chi viola la legge e mette in pericolo la vita degli altri deve essere perseguito con la massima severità“.

@in evidenza foto Ansa

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