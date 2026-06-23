“Esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’agente della Polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della comunità. A nulla è valso il tempestivo trasporto in elicottero all’ospedale Niguarda“. Il presidente lombardo, Attilio Fontana, rivolge così alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutto il Corpo della Polizia locale di Milano, a nome mio e dell’intera Regione Lombardia, “la più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Fontana: perdita agente Imprezzabile ci colpisce profondamente

“La sua perdita ci colpisce profondamente. Francesco – conclude Fontana – era un servitore dello Stato che dimostrava ogni giorno, con il suo lavoro, senso del dovere, coraggio e dedizione. A lui va la nostra immensa gratitudine. Di fronte a tragedie come questa non possono esserci attenuanti: chi fugge, chi viola la legge e mette in pericolo la vita degli altri deve essere perseguito con la massima severità“.

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