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LNews-Foto/Video. FORMAZIONE. PRESENTATA L’EDIZIONE 2026 DI ORIENTATALENTI, UN PERCORSO FINALIZZATO A FACILITARE I GIOVANI NELLA SCELTA DELL’INDIRIZZO DI STUDI

ASSESSORE TIRONI: AIUTIAMO I RAGAZZI AD ASSECONDARE LE LORO VOCAZIONI CON L’OBIETTIVO DI TROVARE UN LAVORO

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(LNews – Milano, 24 mar) Presentata a Palazzo Lombardia l’edizione 2026 di Orientatalenti, evento che permette a studenti e giovani di conoscere percorsi formativi e professionali, incontrare imprese, ITS, enti di formazione, università e realtà del territorio, partecipare a laboratori e attività esperienziali e confrontarsi con testimonial d’eccezione, protagonisti del mondo produttivo, culturale e sociale.

L’evento clou è in programma il 3, 4 e 5 novembre 2026 a MIND – Milano Innovation District, simbolo dell’innovazione e luogo strategico di incontro tra formazione, ricerca e impresa ma ci si arriverà dopo alcune tappe intermedie.

La prima fra queste attività di pre-orientamento è in programma il 15 aprile all’Università degli Studi di Milano: qui gli studenti delle scuole superiori potranno ritrovarsi presso il JoinUs Milano, con approfondimenti su geologia, intelligenza artificiale e innovazione; il 24 aprile e il 21 maggio verrà sperimentato il nuovo format partecipativo ‘Missione Orientamento’, pensato per accompagnare concretamente gli studenti nelle loro scelte.

“Vogliamo fare di Orientatalenti un punto di riferimento preciso – ha commentato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – per consentire ai nostri giovani di incontrare i protagonisti dell’economia regionale e nazionale, ascoltare le loro esperienze, le loro esigenze, e disporre di un quadro specifico del percorso di formazione che possono seguire per aumentare le possibilità di trovare un’occupazione al termine del loro ciclo di studi. Regione Lombardia è in campo per facilitare l’esaltazione dei talenti dei nostri studenti attraverso una serie di azioni che hanno l’obiettivo di presentare tutte le opzioni a disposizione”.

Il forte interesse del sistema scolastico è confermato dai numeri: 309 tra dirigenti e docenti hanno partecipato al webinar di lancio, con il coinvolgimento di 76 nuove scuole lombarde, a testimonianza di una crescente domanda di strumenti efficaci per orientare i giovani.

Lo scorso anno hanno preso parte a OrientaTalenti 16.000 ragazzi, sono state organizzate 135 attività di pre-orientamento, 125 workshop e 25 convegni. Nell’edizione 2026 sono attesi 30.000 studenti, i momenti di ‘indirizzo’ per i giovani saranno 160, con 30 convegni e 130 workshop.

OrientaTalenti, con il sostegno di Regione Lombardia, si conferma così come un ecosistema di orientamento che mette al centro l’esperienza diretta, il dialogo tra scuola e lavoro e lo sviluppo della consapevolezza nei giovani.
“Questa iniziativa– spiega Diego Montrone, presidente Galdus e responsabile ATS OrientaTalenti nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: l’orientamento non può essere un momento isolato, ma un processo continuo che accompagna i giovani nel tempo. Per questo abbiamo deciso di far partire le attività già da ora, costruendo un percorso fatto di esperienze concrete, incontri e occasioni di confronto. La manifestazione di novembre è il punto di arrivo, ma soprattutto il risultato di un lavoro condiviso tra scuole, imprese e istituzioni. Il nostro obiettivo è creare un luogo reale – dentro e fuori MIND – in cui ogni ragazzo possa scoprire il proprio talento e iniziare a costruire il proprio futuro”.

Alla presentazione hanno partecipato anche Claudia Casavola dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Guido della Frera, presidente Fondazione della Frera; Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @MIND; Agostino Santoni, vicepresidente Assolombarda (Education, Università e Ricerca); Giuseppe Venier, amministratore delegato Gruppo Umana; Sabina Belli, amministratore delegato Pomellato, Kering group.
Intervenuti, in video-collegamento, Carmela Palumbo, Capo Dipartimento Istruzione del Ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM); Alessandra Gallone, presidente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e consigliere AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini; Giuseppe Pierro, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Roberto Ricci, Presidente INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione).

ATTENZIONE, SU QUESTO ARGOMENTO È DISPONIBILE UN FILE VIDEO, LIBERO DA DIRITTI, SCARICABILE GRATUITAMENTE AL SEGUENTE LINK: https://www.swisstransfer.com/d/f0f91282-ba70-4f76-b24c-2c34114398a4

CONTIENE IMMAGINI DI COPERTURA E INTERVISTE A:

– SIMONA TIRONI, ASSESSORE REGIONALE ALL’ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO;

– DIEGO MONTRONE, PRESIDENTE GALDUS E CAPOFILA DI ORIENTATALENTI. (LNews)

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