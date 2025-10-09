Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Senza categoria
Expo Osaka, Lombardia protagonista con la bioeconomia circolare

Maione: puntiamo su innovazione per promuovere filiere sostenibili

Promuovere la collaborazione tra Lombardia e Giappone sui temi della bioeconomia circolare, con particolare rifermento ai biomateriali per l’edilizia, la moda, il design e per la cosmetica. È questo l’obiettivo dell’evento ‘Innovazione Circolare: Materiali, Tecnologie e Creatività per rigenerare il futuro’, organizzato da Regione in occasione dell’Expo di Osaka con la collaborazione del Cluster lombardo della Chimica Verde. A tenere l’intervento principale del convegno è stato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, che ha ribadito l’eccellenza delle imprese lombarde in questo comparto, un risultato positivo frutto anche delle politiche mirate messe in atto dalla Giunta.

Imprese lombarde punto di riferimento nella bioeconomia circolare

L'assessore regionale Giorgio Maione è intervenuto all'evento incentrato sulla bioeconomia circolare organizzato all'Expo di Osaka“Questo evento – ha spiegato l’assessore Maione – ci ha dato l’opportunità di confrontarci con le imprese della chimica verde e con quelle impegnate nella bioeconomia e nella cura della persona, approfondendo i temi legati all’economia circolare. Dal dibattito è emerso chiaramente come la Lombardia rappresenti un punto di riferimento a livello internazionale per competenze, innovazione e capacità di creare filiere sostenibili.

“Le esperienze e i progetti presentati all’Expo – ha proseguito – hanno suscitato grande interesse tra operatori locali e internazionali, confermando la qualità e la visione lungimirante delle nostre imprese“.

Lombardia modello di eccellenza

L’assessore Maione ha inoltre visitato il Padiglione Italia, accompagnato dal commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani.

“Il Padiglione Italia – ha concluso Maione – è uno spazio che racconta con orgoglio la bellezza, la creatività e la forza innovativa del nostro Paese. Anche grazie al contributo di Regione Lombardia, l’Italia si presenta al mondo come un modello di eccellenza, capace di coniugare arte, cultura e tecnologia”.
