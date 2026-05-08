LNotizie-Festa della Mamma, sold out per salire al Belvedere Berlusconi domenica 10 maggio

È stata prorogata fino al 21 maggio la mostra ad IsolaSET ‘Home Fairy Home’, dedicata alle Winx

(LNotizie – Milano, 08 mag) Tutto esaurito per le iniziative organizzate in occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio. Palazzo Lombardia, infatti, apre le sue porte alle mamme con un’iniziativa speciale all’insegna della bellezza, del relax e delle emozioni. In pochi giorni, le prenotazioni per salire al Belvedere Berlusconi, al 39° piano, sono andate sold out, con ben 3.000 adesioni.

Domenica 10 maggio, Festa della Mamma a Palazzo Lombardia – Un’intera giornata pensata per dire ‘grazie’ a chi, ogni giorno, mette al centro gli altri prima di sé. Il cuore istituzionale della Regione dalle 10 alle 18 si trasforma, infatti, in uno spazio dedicato alla cura e alla valorizzazione personale per donare alle mamme un momento da ricordare. Al piano terra del Palazzo, nel foyer antistante lo Spazio Np, le mamme potranno vivere gratuitamente un’esperienza pensata per farle sentire protagoniste.

Ad attenderle, dieci postazioni presidiate da make-up artist e consulenti, che accompagneranno le partecipanti in un percorso di valorizzazione della propria immagine.

Consigli per il make-up e il look – Gratuitamente, gli studenti e gli ex allievi dell’accademia milanese MBA Making Beauty Academy, daranno consigli per mettere in risalto le particolarità del volto: durante la seduta, che durerà circa 10 minuti, i make-up artist analizzeranno la conformazione del viso, il colore dell’incarnato, degli occhi e dei capelli, fornendo anche suggerimenti di armocromia; accorgimenti pratici che le mamme potranno seguire e replicare autonomamente a casa.

Il selfie al Belvedere Berlusconi – Le mamme potranno poi salire al 39° piano e scattarsi un selfie ad oltre 160 metri d’altezza, all’interno del Belvedere Berlusconi dove sarà allestito anche un esclusivo photo booth per immortalare, sempre gratuitamente, il ricordo dell’esperienza.

Prorogata mostra ‘Home Fairy Home’, la mostra dedicata alle Winx – Intanto, visto il grande successo di pubblico riscontrato, con un’affluenza di 2.600 visitatori al 7 di maggio, è stata prorogata fino a giovedì 21 maggio la mostra ‘Home Fairy Home’, dedicata alle fatine più amate dai bambini di tutto il mondo. In mostra oltre cento opere, tra installazioni, prototipi e percorsi multimediali immersivi ispirato all’immaginario iconico delle Winx, fenomeno globale capace di conquistare intere generazioni. La rassegna è visitabile con accesso gratuito nello spazio IsolaSET di Regione Lombardia, in piazza Città di Lombardia a Milano, da sabato 9 a giovedì 21 maggio con orario continuato dalle ore 11 alle 20. Inoltre l’area giochi a tema Winx, con le altalene, antistante alla mostra, rimarrà allestita fino al 30 settembre. (LNotizie)

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