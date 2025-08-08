Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Cultura
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà

Brescia, da Regione risorse per nuova edizione di Librixia

brescia librixia fiera libro

L'assessore regionale Caruso: fiera del libro dal grande valore culturale

Torna anche quest’anno ‘Librixia’, la Fiera del Libro di Brescia, in programma dal 27 settembre al 5 ottobre. Un’edizione – la dodicesima – che si realizza anche grazie al sostegno di Regione Lombardia. Quest’ultima ha infatti destinato alla manifestazione un contributo di 20.000 euro nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025. Il finanziamento è stato assegnato al Circolo Ancos di Brescia, tra i principali promotori dell’iniziativa.

Appuntamento significativo

Regione Lombardia – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – crede convintamente nel valore culturale e sociale di ‘Librixia’. Si tratta di uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale bresciano e, in generale, lombardo. Un vero e proprio luogo di incontro. Capace di promuove la lettura. Ma anche il confronto culturale e il dialogo tra autori, editori e lettori di ogni età. Rispondendo in modo concreto alle esigenze degli operatori e attraendo ogni anno migliaia di persone”.

Brescia ospita Librixia la fiera del libro più amata

La manifestazione proporrà un calendario ricco di eventi, presentazioni editoriali, laboratori e attività per le scuole, con particolare attenzione agli autori emergenti, ai temi di attualità e alla partecipazione attiva del pubblico, anche attraverso format digitali.

“La Lombardia – ha aggiunto l’assessore – è la prima regione italiana per produzione editoriale. Qui stampano il 50% dei libri. Anche per questo siamo al fianco di appuntamenti come ‘Librixia’ che promuove la lettura come bene comune e unisce qualità editoriale e partecipazione. Raccontando la società contemporanea. Rivolgo il mio in bocca al lupo agli organizzatori e ai partecipanti per la nuova edizione. Questo evento da anni trasforma Brescia in una vera e propria capitale del libro”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima