LNews-Video/Foto. MILANO CORTINA 2026, LA FIAMMA OLIMPICA È ARRIVATA A LIVIGNO. ASSESSORE SERTORI: DA VALTELLINESE UN ORGOGLIO ECCEZIONALE

(LNews – Livigno, 31 gen) La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è tornata in Lombardia facendo tappa a Livigno, sede delle competizioni di snowboard e sci acrobatico. Nello specifico, il percorso della torcia, prima di arrivare in Valtellina, ha toccato le località di Ponte di Legno e Aprica per poi concludersi al Livigno Snow Park. Particolarmente emozionante e spettacolare il primo tratto in parapendio e il tour tra le vie del paese. All’appuntamento erano presenti, tra gli altri, l’assessore agli Enti locali, Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori e il sindaco di Livigno, Remo Galli.

“Ancora una volta – ha commentato Massimo Sertori – la Lombardia,  e nel caso specifico Livigno, ha dimostrato di essere all’altezza di un evento storico come quello dei Giochi Olimpici. L’entusiasmo che si respira in Valtellina è lo stesso che, in maniera precisa e puntuale,  il presidente del Comitato Internazionale Olimpico Kirsty Coventry ha descritto nell’incontro che abbiamo avuto con lei giovedì a Palazzo Lombardia”.

“La linea di partenza – ha concluso l’assessore Sertori – è davvero vicina e non nascondo che, da valtellinese, l’orgoglio di essere protagonisti di questa vetrina internazionale è davvero eccezionale”.

Tra i tedofori protagonisti della tappa di Livigno anche Mario Melazzini, direttore generale al Welfare di Regione Lombardia e le due cugine Mara e Katia Zini, vincitrici delle medaglie di bronzo delle Olimpiadi di Torino 2006.

LE GARE IN PROGRAMMA A LIVIGNO – Il ‘Livigno Snow Park’ ospiterà le gare di Half Pipe, Slopestyle, Big Air, Snowboard Cross, Ski Cross e Parallel Giant Slalom, mentre il ‘Livigno Aerials & Moguls Park’ sarà sede delle discipline Moguls e Aerials.

LE STRUTTURE CHE OSPITERANNO LE COMPETIZIONI – La particolarità del ‘Livigno Snow Park’ risiede nella sua struttura, grazie ai 5 diversi campi gara che confluiscono in un’unica area di arrivo, permettendo agli spettatori di assistere a più competizioni contemporaneamente.
Il ‘Livigno Aerials & Moguls Park’, struttura all’avanguardia collocata a oltre 1.800 metri di quota, è stato costruito nel 2024 appositamente per i Giochi. Il complesso ha ospitato le finali di Coppa del Mondo di moguls (disciplina olimpica dello sci freestyle che prevede la discesa lungo un tracciato ripido coperto di dossi artificiali o naturali, includendo due salti acrobatici), dual moguls (disciplina spettacolare dello sci freestyle in cui due atleti si sfidano testa a testa, scendendo simultaneamente su percorsi affiancati ricchi di dossi artificiali) e aerials (disciplina spettacolare in cui gli atleti sciano su trampolini innevati per lanciarsi in aria, eseguendo salti mortali e avvitamenti prima di atterrare su un pendio ripido, spesso su una gamba sola).

 

