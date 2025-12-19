Livigno protagonista della Coppa del Mondo di sci alpino entra nella storia dello sport mondiale. Il 27 dicembre la località lombarda farà il suo esordio nel circuito iridato maschile. Ospitando per la prima volta una gara ufficiale del circuito iridato. La Federazione Internazionale di Sci e Snowboard (FIS) ha certificato l’eccellenza delle condizioni di innevamento, del fondo e dei requisiti di sicurezza della pista Tagliede–Li Zeta. Il tracciato è pronto ad accogliere un SuperG inedito, destinato a diventare uno dei simboli della stagione sportiva che conduce ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

L’adrenalinica competizione degli ‘uomini-jet‘ si svolgerà dunque sulle piste della ‘Regina delle nevi’. Un appellativo che Livigno ha conquistato nel tempo grazie alla qualità delle sue infrastrutture e alla vocazione sportiva del territorio. Il debutto in Coppa del Mondo rappresenta un traguardo storico che proietta la località ai vertici mondiali, anticipando l’appuntamento olimpico che vedrà la Valtellina protagonista.

Coppa del mondo sci alpino, Livigno pronta a grande evento

All’evento sarà presente Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, che commenta: “Ringrazio Livigno per la sua capacità di rispondere nel breve termine a sfide complesse. Ma anche per aver supportato Bormio, impossibilitata quest’anno ad offrire il suo territorio, che tornerà protagonista dal prossimo anno, ospitando nuovamente la Coppa del Mondo di sci alpino. Senza il grande sforzo di Livigno, gestito in maniera eccellente, imprenditoriale e pragmatica, la Lombardia avrebbe rischiato di perdere la presenza di questo grande evento sportivo”.

“La Regione da prova di un grandissimo gioco di squadra, tra le deleghe allo Sport e agli enti locali, la FIS, la FISI, i sindaci di Bormio e Livigno e la Fondazione Bormio – aggiunge Picchi, ringraziando sia il presidente Fontana che tutta la Giunta, in particolare il collega Massimo Sertori -. Una collaborazione pienamente coerente con i valori dello sport e che rispecchia il metodo di lavoro della Giunta regionale. La Lombardia, con la Valtellina, si conferma ancora una volta terra ideale per ospitare grandi eventi sportivi di calibro internazionale, con Livigno si appresta a entrare nella storia dello sci alpino. Con questo orgoglio e gratitudine per i territori di Valtellina, sarò presente il 27 alle gare”.

“Per quest’anno – conclude Picchi – il testimone della Coppa del Mondo di sci alpino passa, quindi, da Bormio, storica vetrina mondiale di questa disciplina sportiva con la sua tradizionale discesa libera e il SuperG. La località nella ‘magica contea’ è concentrata sugli ultimi preparativi per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, ma pronta a tornare a offrire il suo palcoscenico dal prossimo anno”.